المانجو بالتمر.. مشروب طاقة طبيعي للصائمين في رمضان

القاهرة - سمر حسين - صحة

تساهم المشروبات الصحية في تعزيز الترطيب العميق للجسم وتحسين وظائفه الحيوية خلال شهر رمضان، خاصة في ظل ساعات الصيام الطويلة، وبينما يعتبر الماء عنصرا أساسيا، فإن إضافة مشروبات طبيعية مفيدة مثل اليانسون، النعناع، ومشروبات الفاكهة والخضراوات، توفر دعما إضافيا لصحة الجسم، ومن بين هذه المشروبات، يبرز مشروب المانجو بالتمر كأحد الخيارات المثالية، إذ يُعد مشروب الطاقة الطبيعي للصائمين ويمنحك الترطيب والقوة طوال الصيام ويجمع بين المذاق اللذيذ والفوائد الصحية المتعددة، ووفقاً لتقرير نشره موقع pricepally، فإن هذا المشروب يقدم مزيجاً غنياً من العناصر الغذائية التي تساعد في ترطيب الجسم وتحسين عملية الهضم ودعم الجهاز المناعي، ما يجعله خياراً صحياً يمكن تناوله بين الحين والآخر خلال الشهر الكريم.

مشروب الطاقة الطبيعي للصائمين يمنحك الترطيب والقوة طوال الصيام.. تعرف عليه

يتطلب تحضير مشروب المانجو بالتمر خطوات بسيطة لضمان الحصول على أقصى فائدة غذائية، إذ يُنقع التمر في الماء لمدة 10 دقائق حتى يصبح طرياً، ثم يُضاف إليه المانجو المقطعة مع حليب اللوز غير المحلى أو ماء جوز الهند، بالإضافة إلى رشة من القرفة، ويُمزج الخليط جيداً حتى يصبح ناعماً ومتجانساً، ما يجعله مشروباً مغذياً وسهل الهضم.

فوائد مشروب المانجو بالتمر

حليب اللوز يعزز صحة العظام

يُعد حليب اللوز مكوناً رئيسياً في هذا المشروب، إذ يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم وقليلة الدهون والسعرات الحرارية، وهذه التركيبة تجعله مثالياً لدعم صحة العظام، تعزيز وظائف الأعصاب، وتقوية العضلات.

تحسين الهضم وتعزيز الألياف

يحتوي مشروب المانجو بالتمر على نسبة غنية من الألياف، تساعد في تعزيز صحة الأمعاء وتحسين عملية الإخراج، ويُساهم تناول الألياف في تقليل مشكلات الجهاز الهضمي، مثل الإمساك والانتفاخ، ما يجعل هذا المشروب مناسبا لتناوله خلال فترة الإفطار والسحور.

مضادات الأكسدة تمنح الطاقة

يحتوي هذا المشروب على مزيج من مضادات الأكسدة الموجودة في التمر والمانجو، والتي تُشكل دوراً فعالاً في تعزيز النشاط والحيوية، وتساعد مضادات الأكسدة في تقليل الالتهابات وتحسين وظائف الجسم بشكل عام، ما يمنح الصائمين طاقة تدوم لفترة أطول خلال اليوم.

تقوية الجهاز المناعي

فبفضل احتوائه على الفيتامينات والمعادن الضرورية، يعمل مشروب المانجو بالتمر على تقوية الجهاز المناعي، ما يساعد الجسم على مقاومة الأمراض خلال شهر الصيام، ويُعتبر البوتاسيوم والحديد من العناصر الأساسية في هذا المشروب، حيث يعملان على تحسين الدورة الدموية ودعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ترطيب الجسم ودعم صحة القلب

يُساهم تناول مشروب المانجو بالتمر في الحفاظ على توازن السوائل في الجسم، خاصة في ظل ساعات الصيام الطويلة، وتساعد مكونات المشروب على تحسين صحة القلب بفضل احتوائها على معادن طبيعية مفيدة، مما يجعله خياراً مناسباً لتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

مذاق لذيذ وفوائد صحية عديدة

وفي هذا السياق، قالت خبيرة التغذية العلاجية دكتور شيماء خفاجي لـ«الوطن»، أن تناول مشروبات طبيعية خلال شهر رمضان يساعد في تحسين مستويات الطاقة وتعزيز الترطيب الداخلي للجسم، ويُعد مشروب المانجو بالتمر من أفضل المشروبات الصحية التي يمكن للصائمين إضافتها إلى نظامهم الغذائي، فهو يحتوي على توازن مثالي من الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة التي تمنح الجسم طاقة مستدامة.

وأشار تقرير نشره موقع pricepally إلى أن المشروب يُعد خياراً رائعاً لمن يبحثون عن بدائل صحية للمشروبات المحلاة، ولكن يُنصح بعدم الإفراط في تناوله حتى لا يؤدي إلى ارتفاع معدلات السكر في الجسم.