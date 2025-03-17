أسرع طريقة لخسارة الوزن بعد رمضان.. استعد للصيف بجسم مثالي

القاهرة - سمر حسين - صحة

يشهد فصل الصيف ارتفاع درجات الحرارة وزيادة النشاط البدني، ما يجعله توقيتًا مثاليًا لفقدان الوزن بطرق طبيعية، ومع انتهاء شهر رمضان والاستعداد لاستقبال العيد، يحرص كثيرون على استعادة توازنهم الصحي بعد فترة الصيام، إذ تتغير العادات الغذائية والنمط اليومي، وبعض التعديلات البسيطة في النظام الغذائي وروتين الحياة اليومية يمكن أن تُحدث فارقًا كبيرًا في تحقيق أهداف إنقاص الوزن دون اللجوء إلى حميات قاسية قد تؤدي إلى نتائج عكسية.

استعد للصيف بجسم مثالي.. خطة متكاملة لإنقاص الوزن سريعًا

إنقاص الوزن قبل الصيف لا يعتمد فقط على الحميات القاسية، بل يتطلب تبني عادات غذائية صحية ونمط حياة نشط ومستدام، ويؤكد خبراء التغذية أن التغييرات البسيطة مثل شرب الماء، تناول الأطعمة الغنية بالألياف، ممارسة الرياضة، والحصول على نوم كافٍ تساهم في تحقيق نتائج طويلة الأمد دون الإضرار بالصحة، لذا قالت خبيرة التغذية العلاجية الدكتورة شيماء خفاجي لـ«الوطن»، إن الاستعداد للصيف يجب أن يكون قائمًا على نهج متوازن يُحافظ على صحة الجسم ويعزز الشعور بالراحة والطاقة، وهناك بعض الاستراتيجيات الفعالة لإنقاص الوزن قبل الصيف، من بينها:

ترطيب الجسم

شرب كميات كافية من الماء يُساعد في تحفيز عملية الأيض وتقليل الشعور بالجوع، وتوضح دكتورة التغذية أن بدء اليوم بكوب من الماء الفاتر مع الليمون يساعد على تنشيط الجهاز الهضمي، بينما يساهم ماء جوز الهند والمشروبات العشبية في تعويض المعادن المفقودة بسبب الحرارة.

الاعتماد على الفواكه والخضراوات الصيفية

تعد الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ، الخيار، والبرتقال، من الأطعمة المثالية لإنقاص الوزن خلال الصيف، ووفقًا لأخصائيي التغذية، فإن تناول هذه الأطعمة يساعد في الشعور بالشبع دون استهلاك سعرات حرارية مرتفعة، كما أنها تساهم في ترطيب الجسم وتعويض السوائل المفقودة.

زيادة استهلاك البروتين للحفاظ على الكتلة العضلية

يساعد البروتين على زيادة الشعور بالشبع وتعزيز عملية الأيض، ما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي لإنقاص الوزن، وتنصح الدكتورة شيماء خفاجي، بتناول مصادر البروتين الصحية مثل اللحوم الخالية من الدهون، البيض، العدس، والمكسرات، إضافة إلى الزبادي اليوناني الذي يعد خيارًا مثاليًا للتحكم في الشهية.

ممارسة الرياضة بانتظام والاستفادة من الطقس الدافئ

يعد الصيف فرصة رائعة لممارسة الأنشطة البدنية في الهواء الطلق مثل المشي، الجري، ركوب الدراجات، والسباحة، ويوضح خبراء اللياقة أن ممارسة الرياضة في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس يساعد في تجنب حرارة الطقس العالية وتحقيق أفضل النتائج.

تناول وجبات خفيفة ومتكررة بدلا من الوجبات الكبيرة

تناول وجبات صغيرة على مدار اليوم يساعد في تحسين عملية الهضم ومنع الشعور بالخمول، وتشير دكتورة التغذية إلى أن الوجبات الثقيلة قد تسبب الانتفاخ والكسل خلال الصيف؛ لذلك يُفضل تناول وجبات خفيفة مثل الزبادي، الفواكه، والسلطات المنعشة.

تقليل استهلاك السكر والوجبات السريعة

الحد من تناول السكريات والمشروبات الغازية يسهم في تقليل السعرات الحرارية غير الضرورية، وتؤكد دكتورة التغذية أن المشروبات الطبيعية مثل العصائر الطازجة، شاي الأعشاب، والماء المنكه بالخيار والنعناع تعد بدائل صحية تزيد من الترطيب دون إضافة سعرات حرارية مرتفعة.

تحقيق التوازن بين النوم والراحة النفسية

يؤثر النوم غير المنتظم والتوتر على عملية التمثيل الغذائي، ما يؤدي إلى زيادة الوزن، ويوضح مختصو الصحة أن الحصول على 7-9 ساعات من النوم العميق يوميًا يساعد في تحسين وظائف الجسم وتقليل الشهية المفرطة، بينما تساهم تقنيات الاسترخاء مثل التأمل والتنفس العميق في تقليل مستويات التوتر.

أنظمة غذائية شائعة لإنقاص الوزن قبل الصيف

النظام الغذائي الكوري.. حمية تقليدية لخسارة الوزن

يعد النظام الغذائي الكوري من الأنظمة التي تركز على تناول الأطعمة الكاملة والحد من السكريات والأطعمة المصنعة، ويعتمد على استهلاك الخضراوات، الأرز، والأسماك مع تقليل الزيوت والدهون، ما يساعد في تحقيق فقدان وزن صحي ومستدام.

الصيام المتقطع.. طريقة فعالة لحرق الدهون

يُعتبر الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية الشائعة، حيث يساعد على تنظيم مستويات الأنسولين وتعزيز حرق الدهون، وتوضح دكتور تغذية أن التوقف عن تناول الطعام لمدة 12-16 ساعة يوميًا قد يكون فعالًا في إنقاص الوزن دون التأثير على الصحة العامة.