الامارات | نيللي كريم.. مازالت تعيش في عباءة المرأة القوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - على امتداد أيام الشهر الفضيل، يتبارى نجوم الدراما في العالم العربي، ليس على تقديم أهم الأدوار الفنية فقط، بل على جذب عشاق الدراما خلال الماراثون الرمضاني، وموسم المتابعة الأبرز. «الإمارات اليوم» تقف في هذه الإطلالة اليومية على أهم الأعمال الرمضانية لنجوم الدراما المحلية والخليجية والعربية، وأبرز الأدوار التي لفتت انتباه الجمهور من ناحية الأداء والخصوصية الفنية، وقدرة الممثل على تقديم أداء متفرّد.

ليس بعيداً عن أدوار الدراما بتلويناتها الفكرية والنفسية والوجدانية المتنوعة، تخوض النجمة المصرية نيللي كريم غمار المنافسة الدرامية من جديد، وبقوة هذه المرة، من خلال المسلسل الرمضاني الجديد «إخواتي»، المكون من 15 حلقة، عن نص للكاتب مهاب طارق، الذي تتعامل معه للمرة الأولى في مسيرتها، على عكس تجربتها الثانية مع المخرج محمد شاكر خضير في مسلسل «نمرة اتنين» عام 2020، في الوقت الذي تشاركها بطولة المسلسل الرمضاني الجديد روبي، وكندة علوش، وجيهان الشماشرجي، وحاتم صلاح، ونبيل عيسى، وعلي صبحي، وإسلام حافظ، وعدد من نجوم الدراما المصرية.

جريمة غامضة

تدور قصة العمل الجديد، الذي بدأ يحوز اهتماماً ومتابعة واسعة من قبل عشاق الإثارة ودراما التشويق، حول جريمة قتل غامضة تطال زوج إحدى بطلات العمل، لتجد أربع نساء أنفسهنّ أمام تحدٍّ كبير في محاولة لكشف القاتل والانخراط في سلسلة من الصراعات والقرارات المصيرية، التي سريعاً ما تقودهن إلى ارتكاب سلسلة من الجرائم الأخرى، خصوصاً أن الشقيقات الأربع يعانين رُهاباً اجتماعياً في التعامل مع الآخرين، ويسعين إلى تحقيق أحلامهن الخاصة، وسط تحديات الحياة اليومية المتنوعة وظروفهن الاجتماعية الصعبة، لكن حياتهن تنقلب رأساً على عقب، بعد مقتل زوج إحداهن في ظروف غامضة وغير متوقعة بالمرة.

شخصية «سهى»

من ناحية المضمون ومعالم الشخصية الكبرى، التي بدأت تتجلى منذ الحلقات الأولى لمسلسل «إخواتي» الرمضاني الجديد، لا تبدو نيللي كريم قد نأت، كعادتها، عن شخصية المرأة القوية والصلبة صاحبة القرارات المصيرية التي تجسدها في العمل من بوابة شخصية «سهى»، التي تعمل خياطة في مصنع ملابس، وتتسم بمهارتها العالية وحذقها الواضح لمجال عملها، ما يجعل أحد رجال الأعمال يعرض عليها فرصة عمل مميزة، لكن رغبتها الشديدة في إجراء عملية تجميل تغير مظهرها بالكامل، جعلتها تنسى فكرة المشروع، الأمر الذي يبعدها عن النجاح المهني على الرغم من عدم معارضة زوجها، الذي يعمل في التنقيب عن الآثار، ليبقى طموحها في تغيير شكلها دافعاً رئيساً وراء قراراتها المصيرية.

تجارب متنوعة

المتتبع لمسيرة نيللي كريم في مجال الأعمال الرمضانية عموماً، سيجد أنها كرّست تجربة فنية ثرية حافلة بالتنوع والتجديد، سواء في عباءة الشخصيات والأدوار التلفزيونية التي لبستها النجمة خلال مسيرتها، أو التجارب الفنية التي خاضتها، إذ نجحت في الخروج من عباءة الأدوار النفسية التي اتسمت بها في مرحلة سابقة، لتنطلق إلى عوالم درامية جديدة بدأتها بمشاركتها في المسلسل الكوميدي «بـ100 وش» إلى جانب آسر ياسين، لتعود في رمضان 2021 إلى الأدوار الدرامية في مسلسل «ضد الكسر» وتقدّم «فاتن أمل حربي» في رمضان 2022، مؤدية شخصية المرأة القادرة على مقاومة ضغوط زوجها المستمرة، وخوض معارك قانونية ضد طليقها.

ومقابل ذلك، فاجأت النجمة الجمهور في رمضان 2023 وتحديداً في مسلسل «عملة نادرة»، بتقديم شخصية «نادرة» التي تعيش معاناة التفرقة والحرمان، وتُمنع من أن ترث أرضاً وتحصل بدلاً منها على أموال، إلا أنها تصر على الدخول في صراعات كبيرة للحصول على نصيبها من الميراث، قبل أن تقرر، في رمضان العام الماضي، خوض تجربة دراما التشويق، من خلال مشاركتها في مسلسل «روز وليلى» إلى جانب النجمة المصرية يسرا، وتدور أحداثه حول قصة محققتين خاصتين على وشك الإفلاس، تتورطان مع عصابة خطرة عن طريق الخطأ، لتبدآ مهمة الكشف عن العمليات المخالفة للقانون.

. 15 حلقة يتكوّن منها مسلسل «إخواتي».



. تجسد نيللي كريم شخصية «سهى» التي تعمل في مصنع ملابس، وتتسم بمهارات عالية.