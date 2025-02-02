الامارات | الإمارات بلد «أجمل شتاء».. وجهة العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عززت دولة الإمارات مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية في المنطقة والعالم، وباتت ضمن أكثر الوجهات السياحية طلباً طوال العام، فيما يشكل فصل الشتاء موسم «الذروة» السياحية.

ويعد فصل الشتاء موسماً مميزاً للترويج السياحي في الإمارات، لاعتدال درجات الحرارة، وتعدد الخيارات السياحية ما بين الترفيه والتسوق والأعمال، فضلاً عن الاستجمام والتمتع بالمناطق الطبيعية الخلابة التي تشمل الجبال والصحارى والسواحل والمحميات الطبيعة.

وأطلقت الإمارات أخيراً حملة «أجمل شتاء في العالم»، للعام الخامس على التوالي، للاحتفاء بالإنسان والمكان وسط تجارب استثنائية تستهدف المواطنين والمقيمين والسياح القادمين من حول العالم، وفق منظومة متكاملة أساسها 53 عاماً من الإنجازات المميزة جعلتها قبلة السياحة.

وهرباً من برودة الطقس في كثير من الدول حول العالم، التي تشهد انخفاضاً حاداً في درجات الحرارة خلال الشتاء، يتوافد كثير من السياح إلى الإمارات، ذات الطقس الدافئ والأجواء المعتدلة في الشتاء، ليستمتعوا إلى جانب ذلك بالعديد من الأنشطة، مثل رحلات السفاري والمغامرات الجبلية والتخييم ومغامرات الأودية.

ووفق مؤشر تنمية السياحة والسفر لعام 2024، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، تبوأت الإمارات المركز الأول إقليمياً، وحلت في المرتبة 18 عالمياً، لتحقق تقدماً بمقدار سبعة مراكز، مقارنة بالنسخة الماضية.

وتُعد الإمارات الدولة الشرق أوسطية الوحيدة في قائمة الدول الـ10 الأكثر في إيرادات السياحة الدولية، وتشير توقعات تقرير السياحة والسفر الصادر عن مجلس السفر والسياحة العالمي للإمارات العام الماضي، إلى أنها استقطبت 29.2 مليون سائح دولي عام 2024، بنمو 15.5%، مقارنة بعام 2023، في حين أن من المتوقع بحسب تقرير «مجلس السفر» الخاص بالمؤشرات السياحية للإمارات، أن يبلغ عدد السياح الدوليين القادمين إلى الدولة بحلول 2033 نحو 45.5 مليون سائح.

ومع اعتدال الطقس، والتنوع البيئي بين الواحات والجبال والصحارى الشاسعة، إضافة إلى الخيران والجزر والشواطئ الجميلة، تقدم الإمارات وجهة مثالية للباحثين عن مغامرات متنوعة وتجارب سياحية لا تنسى، إذ باتت في ظل مواصلة تطوير منظومة البنية التحتية والخدماتية، وجهة رئيسة للسياحة الشتوية، يقصدها الزوار من دول العالم المختلفة.

وقال السائح ليام أندرو (الدنمارك)، إن تجربة السياحة الشتوية في دولة الإمارات تكتسب طابعاً مميزاً للغاية، فهي تتمتع بأجواء ساحرة، وطبيعة خلابة تتجسد في مقوماتها الطبيعية من الجبال، والوديان والشواطئ الممتدة، والصحارى المكسوة بالرمال الذهبية، فضلاً عن عوامل الجذب السياحي الأخرى.

وأضاف: «قضينا أياماً جميلة ما بين (الهايكنج) وسياحة السفاري والتخييم، ومغامرات الجبال والأودية، وركوب القوارب الشراعية، واستمتعنا بالمحميات الطبيعية، وزرنا المعالم التاريخية والأثرية، مثل متحف دبي، ورأينا أسواقاً تستقبل ضيوفها برائحة البخور وعبق التراث، وتجولنا بين جنباتها، ورأينا ما تضمه من مقتنيات تراثية ومنتوجات متنوعة تجسّد الثراء التراثي لدولة الإمارات».

بدورها، تشارك «إيما» زوجها ليام أندرو الرأي حول متعة السياحة الشتوية في الإمارات، التي تسهم في تألقها عوامل عدة، من أبرزها التسوق، إذ توجد في الإمارات سلسلة كبيرة من أهم المراكز التجارية العالمية التي تشهد عروضاً مغرية، إضافة إلى فعاليات الترفيه للصغار والكبار.

تجارب بين النجوم

يزداد الإقبال في الإمارات خلال الشتاء على سياحة الرحلات الصحراوية والمشي الجبلي والطيران الشراعي، إلى جانب رياضة التسلق والنزول بالحبال في المناطق الجبلية، واستكشاف الأودية، وتجربة التخييم الصحراوي، وركوب الجمال، واستكشاف الحياة البدوية التقليدية، كما يمكن الاستمتاع بمشاهدة النجوم في الليل، إذ تتمتع الصحراء بصفاء سمائها، ما يجعلها واحدة من أفضل أماكن مشاهدة النجوم.

ليام أندرو:

. السياحة الشتوية في الإمارات تكتسب طابعاً مميزاً، إذ تتمتع بأجواء ساحرة وطبيعة خلابة.