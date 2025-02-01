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تحذير من استخدام اللاب توب بهذه الطريقة.. تسبب متلازمة الجلد المحمص

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القاهرة - سمر حسين - صحة

متلازمة الجلد المحمص

في الوقت التي تنخفض فيه درجات الحرارة ليلًا، يميل العديد من الأشخاص إلى خلق أجواء من الدفئ لمواجهة البرودة، عبر استخدام زجاجات الماء الساخن، أو «الإربة» الساخنة لتخفيف آلام العضلات والدورة الشهرية، أو حتى الاقتراب من وسائل تدفئة كهربائية للشعور بالدفئ، أمّا المشكلة الأكبر فتكمن في استخدام اللاب توب بوضعه على القدمين لتدفئتهما، دون معرفة المخاطر التي تصل في النهاية إلى الإصابة بمتلازمة الجلد المحمص.

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ما هي متلازمة الجلد المحمص؟

وفقًا لما ذكرته الدكتورة علا حسام، أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، فإن متلازمة الجلد المحمص، هي تحول لون الجلد إلى الأحمر، نتيجة التعرض لفترات طويلة أو متكررة للحرارة أو الأشعة تحت الحمراء باختلاف درجاتها.

وتظهر علامات متلازمة الجلد المحمص على شكل طفح جلدي بني محمر يشبه الشبكة، مصحوبا بإحساس بالحكة أو الحرقان.

وأوضحت طبيبة الجلدية لـ«الوطن» أن الأمر لا يحتاج التعرض لوسائل تسبب حروق الجلد، لأنها تضر بالألياف المرنة في الجلد والأوعية الدموية الصغيرة القريبة من السطح، الذي يؤدي في النهاية إلى تغيرات واضحة في نسيج الجلد.

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احذر استخدام اللاب توب بهذه الطريقة

وحذّرت الدكتورة علا حسام أخصائية الأمراض الجلدية والتجميل، من استخدام اللاب توب من خلال وصعه على القدمين، مؤكدة أنه السبب الأول لحدوث متلازمة الجلد المحمص: «حرارة اللاب توب سبب في حدوث المتلازمة، ولازم مايستخدمش بالشكل ده نهائي».

كما أشارت إلى أن زجاجات الماء الساخنة والـ«إربة» والساونا، الدفايات الكهربائية من مسببات المتلازمة.

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أعراض متلازمة الجلد المحمص

تغير لون البشرة إلى الأحمر.

الحكة والتورم.

احمرار الجلد.

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ما هي المضاعفات الصحية لمتلازمة الجلد المحمص؟

ذكر طبيب الأمراض الجلدية، أنيل شارما، لـ«ذان صن» مؤخرًا، أنه رغم أنّ المتلازمة تختفي بمجرد إيقاف التعرض للحرارة، ولكن التعرض المستمر قد يؤدي إلى أضرار طويلة، تصل إلى زيادة خطر الإصابة بأنواع معينة من سرطانات الجلد، على رأسها سرطان الخلايا القاعدية وسرطان الغدد الصماء العصبية والليمفوما منخفضة الدرجة.

وأكد أن التعرض المستمر للحرارة يسبب تغيرات في الخلايا الجلدية على المستوى المجهري، مشابهة للتأثيرات الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية من الشمس أو أجهزة التسمير.

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كيفية الوقاية من متلازمة الجلد المحمص

- وضع حاجز واق بين الجلد ومصدر الحرارة.

- التوقف عن التعرض المتكرر للحرارة.

- استخدام كريمات موضعية مثل كريم الهيدروكورتيزون أو الريتينول، وفقًا لاستشارة الطبيب.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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