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الامارات | «فشل مهول».. معدلات السمنة ترتفع عالمياً

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لندن - رويترز 0 تبليغ

  • الامارات | «فشل مهول».. معدلات السمنة ترتفع عالمياً 1/2
  • الامارات | «فشل مهول».. معدلات السمنة ترتفع عالمياً 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة جديدة أن معدلات السمنة وزيادة الوزن تتزايد، بسبب «فشل اجتماعي مهول» في معالجة المشكلة، التي من المتوقع أن يعاني منها أكثر من نصف البالغين، ونحو ثلث الأطفال واليافعين بحلول عام 2050.

وأشار البحث، الذي نشر في مجلة «لانسيت»، إلى أن هذه النسب تعني أكثر من 3.8 مليارات من البالغين و746 مليوناً من الأطفال واليافعين.

وقالت إيمانويلا جاكيدو، وهي أستاذة في معهد القياسات الصحية والتقييم بجامعة واشنطن في الولايات المتحدة، ورئيسة الفريق الذي أجرى الدراسة: «الوباء العالمي غير المسبوق، المتمثل في زيادة الوزن والسمنة، هو مأساة متجذرة وفشل اجتماعي مهول».

واستخدم فريق الباحثين بيانات من 204 دول ومناطق للتوصل إلى هذه التقديرات، وتوقُع ما يمكن أن يحدث في المستقبل إذا لم يتم اتخاذ أي إجراء.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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