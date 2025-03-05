القاهرة - سمر حسين - صحة

منذ الحلقة الأولى من مسلسل اخواتي، الذي يشهد بطولة نسائية للفنانة نيللي كريم، كندة علوش، جيهان الشماشرجي وروبي، أظهر العمل الفنانة وهي تعاني من مرض تشوه الجسم، حتى أنها تتعرض لانتقادات وتنمر جعلها فقدت الثقة بنفسها، إذ قررت جمع مبلغ 68 ألف جنيه لإجراء عملية تجميل.

ما هو اضطراب تشوه الجسم؟ تعاني منه نيللي كريم في مسلسل إخواتي

واضطراب تشوه صورة الجسم، (Body dysmorphic disorder-BDD يعد اضطراب نفسي يقضي فيه الشخص الكثير من الوقت في القلق وعدم الرضا تجاه مظهره، بسبب حجم أو مظهر جزء معين من الجسم، مثل الأنف، أو غيره، وهو ما يؤثر بشكل كبير على مظهره وبالتالي يسبب له القلق والتوتر، إذ يبقون بالساعات في قلق التفكير في الأجزاء الغير متناسقة، فيشعر بالخجل، أو القلق، بل يدفعه للعزلة، وفقًا للجمعية الأمريكية لعلم النفس، وهيئة الخدمات الصحية الوطنية.

وعادةً يبدأ اضطراب تشوه صورة الجسم خلال فترة المراهقة، ويعد أكثر شيوعا بين النساء.

ما أعراض اضطراب تشوه صورة الجسم؟

- قضاء ساعات طويلة يوميًا في الشعور بالقلق حول عيوب الجسم المتوهمة

- فحص الشخص لنفسه في المرآة باستمرار

- نتف الجلد

- الاعتقاد بأن الآخرين ينظرون بشكل سلبي إلى مظهر الشخص أو يسخرون منه

- السعي المتكرر لإجراء عمليات جراحية تجميلية لتحقيق الرضى المطلوب

- العزلة حتى لا يراه الآخرون

- الانشغال الشديد بالمظهر

ينشغل مرضى تشوه الجسم بالآتي:

الوجه والجلد

الشعر

حجم العضلات وقوتها

جحم ومظهر الثدي

أسباب مرض اضطراب تشوه الجسم

لا يمكن تحديداً معرفة أسباب مرض اضطراب تشوه الجسم، فهو مثل الكثير من الأمراض النفسية، قد ينتج عن مجموعة من المشكلات كتاريخ عائلي للإصابة بالاضطِراب، أو التعرض لتجارب سلبية عن جسمك أو لصورتك الذاتية، ويمكن أن يكون بسبب التشوهات في وظائف الدماغ أو وجود مستويات غير طبيعية من مادة كيمائية في الدماغ تُسمى السيروتونين.

علاج اضطراب تشوه صورة الجسم؟

يمكن علاج اضطراب تشوه صورة الجسم، على النحو التالي:

العلاج المعرفي السُلوكي :

من خلال مساعدة الأشخاص على التفكير بمظهرهم بشكل أكثر دقة

علاج كسر العادة:

يساعد الأشخاص على التوقف عن تكرار الأفعال مثل نتف الجلد

الأدوية المُضادة للاكتئاب

مسلسل اخواتي

ويعرض مسلسل إخواتي، على فضائية DMC في تمام الساعة 7:15 بتوقيت القاهرة، وبطولة نيللي كريم وروبي وكنده علوش وجيهان الشماشرجي.