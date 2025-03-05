الامارات | تلفزيون دبي في رمضان.. تشويق وعاطفة وكوميديا بصحبة نخبة من نجوم الدراما العربية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشكيلة من الإنتاجات الدرامية العربية، التي تتميّز بتفرّد أفكارها وضخامة إنتاجها، تقدمها شاشة «تلفزيون دبي» التابعة لـ«دبي للإعلام» على مدار أيام الشهر الكريم، وتجمع فيها بين أفضل الخيارات الفنية، وجودة الصورة، والقصص التي تلعب بطولتها نخبة من نجوم الدراما العربية، واستطاعت المؤسسة من خلالها جذب المشاهدين وتلبية أذواقهم وتطلعاتهم المختلفة، وهو ما يتناغم مع استراتيجيات «دبي للإعلام» وتوجهاتها الهادفة إلى توفير تجربة مشاهدة ممتعة، تسهم في تعزيز مكانتها واحدةً من أبرز المؤسسات الإعلامية الرائدة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط.

لقاء منى واصف ودريد لحام

لم يكد يبدأ المسلسل العربي «ليالي روكسي»، للمخرج محمد عبدالعزيز، على تلفزيون دبي حتى تمكن من جذب انتباه الجمهور وإثارة فضولهم، لدرجة دفعت العديد من المتابعين إلى البحث عن الفيلم السوري الصامت «المتهم البريء»، الذي يعود إنتاجه إلى عام 1927، ويُعدّ أول عمل سينمائي في تاريخ سورية، وهو ما وضع المسلسل في مقدمة السباق الدرامي الرمضاني لهذا العام، لاسيما أنه يعيد النجمة السورية القديرة منى واصف إلى العمل مع النجم دريد لحام، وذلك بعد مرور 43 عاماً على ظهورهما معاً في مسلسل «وادي المسك»، الذي عرض في 1982، ليعيد تعاونهما الجديد ذكريات الزمن الجميل للدراما السورية، ويثير حماسة الجمهور، ويشارك في بطولة «ليالي روكسي» الفنان أيمن زيدان الذي يجسّد شخصية وطنية تتعرّض لصراعات متعددة في ظل الأوضاع السياسية المتوترة، فيما تلعب الفنانة سلاف فواخرجي دور (توتة)، أول ممثلة سورية تحاول إثبات نفسها في عالم الفن رغم العوائق المجتمعية، ويتناول المسلسل قصة مستوحاة من عقد العشرينات في سورية، وهي فترة شهدت تحولات كبيرة على المستويين الثقافي والاجتماعي، وتدور أحداثه حول الصراع بين عائلتَي (عطا) و(فرزت) على السلطة في أحد أحياء دمشق القديمة، وما يشهده من تداخلات اجتماعية وسياسية ومواقف إنسانية مشوقة، ليقدم العمل من خلالها رؤية جديدة للبيئة الدمشقية، وينجح في تقديم ملحمة شعبية تحمل في طياتها الكثير من المفاجآت.

قصة حب معقدة

كما نجح مسلسل «نفس»، للمخرج إيلي السمعان، وبطولة الفنان عابد فهد والفنانة دانييلا رحمة والفنان معتصم النهار، في لفت انتباه جمهور تلفزيون دبي، بفضل حكايته التي تروي قصة حب معقدة، تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات تتقاطع حياتهم في ظروف مختلفة، وعلى رأسهم (روح) راقصة الباليه وكاتبة قصص للأطفال تعاني ضعفاً في النظر الذي يزداد تدريجياً، يساندها (غيث)، فتجد فيه حبيباً مثالياً، لكنه يواجه برفض والدها الذي يسعى بدوره إلى التخلص منه عبر نفيه إلى منطقة بعيدة، ما يفاقم أزمة (روح) ويصيبها بحزن شديد، ليلعب أنسي رمال مالك ومدير مسرح (نفس) دوراً في حياة (روح)، ويتمكن من إعادة الرغبة في الحياة إليها، وبعد خضوعها لعملية جراحية تتمكن (روح) من استعادة نظرها، وتتزوج من (أنسي) من دون أن تدرك أن (غيث) عاد إلى حياتها، ومع تصاعد الأحداث تجد (روح) نفسها أمام اختبار جديد في حياتها العاطفية.

تأهيل الزوجين قبل الزواج

تتضمن دورة تلفزيون دبي الرمضانية المسلسل الكوميدي «عقبال عندكوا»، من إخراج علاء إسماعيل، وتأليف محمد نبوي وعلاء حسن، ويجمع بين نجمَي الكوميديا حسن الرداد وإيمي سمير غانم، حيث يُضيء العمل، الذي يتألف من 15 حلقة، على أهمية تأهيل الزوجين قبل الزواج، وتدور أحداثه حول (كريم) و(سارة) اللذين يتشاجران كثيراً، وفي كل مرة يفكر كل واحد منهما في الأسباب التي أدت إلى هذا الشجار، ويتخيلان كيف يمكن أن تكون حياتهما مع شركاء آخرين، ليكتشفا في كل مرة أن واقعهما الحالي يبقى الأفضل.

«دراما نسائية خالصة»

«دراما نسائية خالصة».. بهذا التعبير وُصِف المسلسل الدرامي «أخواتي»، من إخراج محمد شاكر خضير، ومن تأليف مهاب طارق، حيث يجمع في بطولته الفنانة نيللي كريم والفنانة روبي، والفنانة كندة علوش والفنانة جيهان الشماشيرجي، وتدور قصته حول أربع أخوات تتغيّر حياتهن، بعد أن يراود (نجلاء) التي تعيش حياة قاسية مع زوجها بسبب الشك الزائد، حلم غريب حول موته، وتندهش في اليوم التالي عندما تجد أن حلمها قد تحقق، حيث تجد جثته أمام باب بيتها فتصاب بالذعر، وتلجأ إلى شقيقاتها للبحث سوياً عن حل للتخلص من تبعات الموقف، ومع قرارها البحث عن القاتل تكتشف أن أخواتها الثلاث يقفن وراء الجريمة لتحريرها من معاناتها.

. لم يكد يبدأ المسلسل العربي «ليالي روكسي» للمخرج محمد عبدالعزيز، على تلفزيون دبي حتى تمكن من جذب انتباه الجمهور وإثارة فضولهم.

. «نفس» يأخذنا في حكاية تروي قصة حب معقدة، تدور أحداثها حول ثلاث شخصيات تتقاطع حياتهم في ظروف مختلفة.