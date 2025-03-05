الامارات | لاتفيا فخورة بفريق «فلو» بعد الإنجاز الاستثنائي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت لاتفيا، أول من أمس، موجة من التهاني بعد فوز فيلم «فلو»، للمخرج غينتس زيلبالوديس، بأوسكار أفضل فيلم تحريكي، وهي أول جائزة أوسكار ينالها هذا البلد، إذ أعرب رئيس البلاد نفسه عن سعادته بهذا الإنجاز.

وحطم الفيلم - الذي تتمحور قصته على قطة سوداء وحيدة، تبني صداقات غير متوقعة خلال رحلة بعد فيضان خطر - الأرقام القياسية من خلال فوزه بجوائز كثيرة، والأهم نيله جائزة أوسكار هي الأولى لعمل لاتفي.

وكتب رئيس لاتفيا، إدغارس رينكيفيتش، في منشور عبر منصة «إكس»: «لاتفيا فخورة جداً اليوم»، مشيداً بـ«الإنجاز الاستثنائي» لفريق «فلو».

وشاهد أكثر من 320 ألف شخص في لاتفيا، التي تضم 1.8 مليون نسمة، «فلو» في دور السينما، وهو معدل تخطى الأرقام الخاصة بأفلام عالمية منها «أفاتار» و«تايتانك».