الامارات | مهرجان طيران الإمارات للآداب يحتفي بـ «أبيات من أعماق الصحراء»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم‌،‌ نائب رئيس‌ الدولة‌ رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وبحضور سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، احتفى مهرجان طيران الإمارات للآداب في دورته الـ17 بالأمسية الشهيرة «أبيات من أعماق الصحراء». وعكست الأمسية تفرّد التراث الإماراتي من خلال ما قدمته الشاعرة شهد ثاني من أداء متميز. واستمتع الزوار بعروض أداء من خيراني باروكا، وأسماء عزايزة، وعبداللطيف يوسف، وشمة البستكي، وصفية سنكلير، وخالد البدور. كما قدمت فرقة «رومينيشن» عرضاً موسيقياً فريداً، عكس مهمة أعضائها في تحويل الفردية إلى تناغم جماعي يعزز السلام، من خلال اختيار قصص ثقافية متنوعة.

وقالت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم: «يمثل مهرجان طيران الإمارات للآداب امتداداً لرؤية دبي في تعزيز الحوار الثقافي، وربط الأفكار والرؤى بين مختلف الثقافات. وتأتي فعالية (أبيات من أعماق الصحراء) لتسليط الضوء على جمال الثقافة الإماراتية وأصالتها، وأهمية دور الآداب والفنون في مد جسور التفاهم بين الشعوب».

والتقت سموّها خلال الحفل 26 مديراً ومديرة لمهرجانات أدبية من أنحاء العالم، من أبرزهم مدير مهرجان شلتنهام للأدب، ومهرجان إدنبرة الدولي للكتاب، ومهرجان برلين الدولي للأدب، ومهرجان ملبورن للكتاب، إلى جانب ممثلين عن مهرجانات أدبية أخرى في أستراليا، والولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، والإمارات، والأرجنتين، والصين، وإفريقيا، وماليزيا، وأوروبا، وغيرها، والذين يجتمعون في دبي للمشاركة في فعاليات المؤتمر الرابع للجمعية العالمية للمهرجانات الأدبية (GAoLF)، الهادف إلى مدّ جسور التواصل بين المهرجانات الأدبية حول العالم، وإتاحة الفرصة أمامها لتبادل الأفكار.

من ناحيتها، قالت الرئيسة التنفيذية لمؤسسة الإمارات للآداب مديرة مهرجان طيران الإمارات للآداب أحلام بلوكي: «نسعد اليوم بالاحتفال بمرور أكثر من 16 عاماً على انطلاق مهرجان طيران الإمارات للآداب، وبالتجربة الفريدة التي تقدّمها أمسية أبيات من أعماق الصحراء، إحدى أبرز فعاليات المهرجان السنوية التي تبرز جوهر الجمال والثقافة الإماراتية»، مضيفة: «لقد أضاف الشعراء العالميون والمحليون لمسة خاصة إلى هذه الليلة، ما جعلها تجربة لا تُنسى تحت سماء دبي الساحرة».

لطيفة بنت محمد:

. «طيران الإمارات للآداب» امتداد لرؤية دبي في تعزيز الحوار وربط الأفكار والرؤى بين الثقافات.