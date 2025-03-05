الامارات | «أفضل ممثل» يحطم الرقم القياسي لأطول كلمة في الأوسكار

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقى أدريان برودي خلال تسلّمه أوسكار أفضل ممثل، أطول كلمة في تاريخ حفلات توزيع جوائز الأوسكار، محطماً رقماً قياسياً يعود إلى 80 عاماً.

ووعد نجم «ذي بروتاليست»، مرات عدة، بأن تكون كلمته مختصرة، لكنه أمضى خمس دقائق و40 ثانية على المسرح، ويزيد هذا الوقت 10 مرات على الرقم القياسي لأطول كلمة تُلقى في الأوسكار، الذي يعود إلى الممثلة البريطانية غرير غارسون في كلمتها عام 1943.

وبسبب كلمة غارسون، قررت أكاديمية الأوسكار تحديد وقت معيّن لكلمات الفائزين، واعتماد الموسيقى لدعوتهم إلى مغادرة المسرح.

لكن الممثل، الذي سبق أن نال أوسكار أفضل ممثل عام 2003 عن دوره في فيلم «ذي بيانيست»، قاطع الأوركسترا فجأة، الأحد الماضي، وقال: «من فضلكم أوقفوا الموسيقى، سبق أن فعلتُ ذلك».

وأضاف: «هذه ليست محاولتي الأولى، لكنني سأختصر كلمتي»، قبل أن يواصل الحديث لـ90 ثانية، وتشابهت كلمته بذلك مع فيلم «ذي بروتاليست» الممتد على ثلاث ساعات و30 دقيقة.

وأنهى الممثل، البالغ 51 عاماً، كلمته بإعطائها طابعاً سياسياً، متناولاً سياسات الرئيس العائد إلى البيت الأبيض أخيراً دونالد ترامب.

وقال: «إذا كان بإمكان الماضي أن يعلمنا أي شيء، فهو تذكيرنا بعدم السماح للكراهية بأن تسود من دون ضوابط»، داعياً إلى «عالم أكثر صحة وسعادة وشمولاً».