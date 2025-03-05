الامارات | دبي العامرة.. بفوانيس النور والخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - في شهر النور والخير.. دبي دوماً عامرة بالزينة والأهلّة والديكورات وتشكيلات الأضواء المبهجة، وفي مقدمتها فانوس رمضان، رمز الأيام الفضيلة، والليالي الساهرة، ولمّة العائلة التي يلتقي فيها الكبار والصغار على مائدة واحدة، وينتظرونها من العام إلى العام، ليجتمعوا في ظلال الفوانيس ذات الألوان البراقة والأشكال المتعددة، وسط أجواء تغلفها المحبة والدفء الأسري، وفتح القلوب على صفحة جديدة خلال شهر كريم تفيض فيه كل معاني الإحسان والعطاء والبركة.. وهنا الصورة من قلب دبي، وتحديداً من منطقة السيف التراثية التي تعد وجهة للكثيرين، لاسيما في مساءات رمضان الجميلة التي تمتد حتى وقت السحور.