تطبيق مكياج الثمانينيات هذا الموسم.. صيحة جمالية تعود بقوة في 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 27 يناير 2025 11:54 صباحاً - تُعَدُّ العناية بالجمال والتجميل جزءاً لا يتجزأ من عالم الموضة، ومع كل موسم جديد تبرز صيحات مكياج جديدة تعكس روح العصر. وفي موسم 2025، نجد أن مكياج الثمانينيات قد عاد ليُسيطر على ساحة الجمال، مستعيداً مكانته ليُصبح من أبرز الصيحات في عالم المكياج.

عودة إلى حقبة الثمانينيات

في الثمانينيات، كان المكياج يتميز بالألوان الجريئة والمشرقة، حيث كانت الألوان الزاهية تملأ عيون النساء وأعناقهن، وكان استخدام الألوان الجريئة في ظلال العيون وأحمر الشفاه والوجنتين؛ جزءاً أساسياً من إطلالات تلك الحقبة. كانت النظرة الجمالية وقتها تتجه نحو الإطلالات اللامعة، والكثافة المبالغ فيها في المكياج.

اليوم، أصبحنا نرى تجدداً في هذه الصيحة، ولكن مع لمسة عصرية تناسب ذوق الأجيال الحديثة، مع المحافظة على تلك العناصر الأساسية التي كانت تميز المكياج في الثمانينيات: الألوان القوية والمشرقة، والحيوية، واللمعة.

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مكياج عيون لافت

مكياج الثمانينيات من عرض كريستوف غيلارميه Christophe Guillarmé في أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2025 -الصورة من LaunchmetricsSpotlight©

من أبرز ملامح مكياج الثمانينيات هو التركيز على العيون، حيث كانت ظلال العيون الزرقاء والوردية والبنفسجية؛ سيدة الموقف. اليوم، عادت هذه الألوان بكل قوتها، لكن مع تحسينات حديثة، مثل استخدام الظلال المعدنية، أو دمج الألوان بطريقة مبدعة للحصول على إطلالة لامعة.

كما أن الكحل الأسود السميك، الذي كان جزءاً أساسياً من المكياج في تلك الفترة، عاد ليُشكل إطاراً جريئاً حول العيون. ونتيجة لذلك، فإن المكياج العيون اليوم يعكس لمسة من الجرأة التي تميز هذا العصر.

أحمر الشفاه الجريء

في الثمانينيات، كان الأحمر القوي والبرتقالي من الألوان الأكثر شهرة لأحمر الشفاه. اليوم، لا يزال هذا الاتجاه مستمراً، مع تركيز خاص على ألوان الشفاه اللامعة أو المطفية التي تعكس روح العصر الحديث، مع تدرجات الألوان التي تتراوح بين الأحمر الكلاسيكي والمائل إلى البرتقالي أو الوردي. تُعَدُّ الشفاه الجريئة من أبرز ملامح المكياج هذا الموسم؛ ما يضيف لمسة من الثقة والعصرية.

مستحضرات مكياج تساعدك في تطبيق مكياج الثمانينيات

كريم أساس Les Beiges – Eau De Teint من شانيل Chanel

كريم أساس Les Beiges– Eau De Teint من شانيل Chanel

تقدم شانيل Chanel أول صبغة مائية Eau De Teint، وهي تركيبة مبتكرة تجمع بين تقنيات الميكروفلويديك والأصباغ المغلفة لتحقيق تأثير بشرة مشرقة وطبيعية. تتكون الصبغة من 75% ماء؛ ما يجعلها مرطبة وتساعد على تمويه العيوب وتوحيد لون البشرة. بفضل الفرشاة المريحة المرفقة، يتم تطبيق الصبغة بسهولة للحصول على نتيجة ناعمة ومتجانسة؛ ما يترك البشرة بإشراقة صحية ومتوهجة.

كونسيلر Forever Skin Correct Full-Coverage Concealer من ديور Dior

كونسيلر Forever Skin Correct Full-Coverage Concealer من ديور بيوتي Dior Beauty

يقدم Dior Forever Skin Correct من ديور Dior خافي العيوب ذا التغطية الكاملة مع تأثير ترطيب يدوم لمدة 24 ساعة. تتميز تركيبته الكريمية بتوفير تغطية مثالية للبقع الداكنة والهالات السوداء حول العينين. يحتوي على مستخلصات نباتية تعمل على ترطيب البشرة وتنعيمها؛ ما يعزز جمال البشرة مع كل استخدام. كما أنه يحتوي على 96% من المكونات ذات المنشأ الطبيعي، وهو مصمم ليظل ثابتاً طوال اليوم.

محدد شفاه Lip Idôle Lip Shaper Lip Liner من لانكوم Lancôme

محدد شفاه Lip Idôle Lip Shaper Lip Liner من لانكوم Lancôme

يُعَدُّ قلم تحديد الشفاه Lip Idôle من لانكوم Lancôme مقاوماً للماء وطويل الأمد، ويعمل على تشكيل الشفاه بلون مات كريمي قوي. تركيبه القابل للمزج يضمن راحة وسهولة في التطبيق دون شد، ويوفر تحديداً دقيقاً للشفاه للحصول على نتيجة مثالية.

أحمر شفاه The Slim Velvet Radical Lipstick من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

أحمر شفاه The Slim Velvet Radical Lipstick من إيف سان لوران Yves Saint Laurent

يتميز Velvet Slim Lipstick من إيف سان لوران Yves Saint Laurent بلونه المكثف وتركيبته شبه المطفية التي تجمع بين الثبات والراحة طوال اليوم. يحتوي على تركيبة تشبه الكريم المخفوق، مدعمة بمستخلص أوراق محمصة من حدائق إيف سان لوران Ourika؛ ما يوفر شعوراً بالراحة طوال اليوم. كما أن الشكل المربع المدبب للمنتج يتيح تطبيقاً دقيقاً ونظيفاً.

ماسكارا Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara من إستي لودر Estée Lauder

ماسكارا Sumptuous Extreme Lash Multiplying Volume Mascara من إستي لودر Estée Lauder

توفر ماسكارا Sumptuous Extreme Lash Multiplying من إستي لودر Estée Lauder حجماً هائلاً ورَفْعاً ومقاومة للانحناء؛ ما يحقق تأثير رموش اصطناعية جريئة. تجعل الرموش تبدو أطول وأكثف وأكثر تحديداً؛ ما يبرز جمال العيون بشكل مذهل.

أيلاينر Pretty Easy Liquid Eyelining Pen من كلينيك Clinique

أيلاينر Pretty Easy Liquid Eyelining Pen من كلينيك Clinique

قلم تحديد العيون السائل Pretty Easy من كلينيك Clinique هو قلم سهل الاستخدام لا يخطئ، يتيح لك رسم خط دقيق بشكل سلس. يوفر تركيبته مقاومة للتلطخ لمدة 24 ساعة ويمكنك من رسم خطوط من رفيعة إلى سميكة؛ ما يسهل عليك الحصول على مظهر محدد ونظيف.

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لوحة ظلال عيون Le 9 De Givenchy Eye Shadow & Palette من جيفنشي Givenchy

لوحة ظلال عيون Le 9 De Givenchy Eye Shadow & Palette من جيفنشي Givenchy

Le 9 De Givenchy هي مجموعة من تسعة ظلال عيون فاخرة في خمس لوحات فريدة، تقدم مجموعة متنوعة من الإطلالات الجريئة والجرافيكية. تحتوي كل لوحة على مزيج من التشطيبات المات، والساتان، واللمعة، والمعدني، وتمزج بين الألوان المحايدة والظلال المتطورة لخلق توليفات لونية ساحرة مستوحاة من عالم الأزياء الراقية.

تمثل هذه المنتجات مزيجاً من الفخامة والابتكار والتنوع في عالم الجمال، وتوفر مجموعة من الخيارات التي تعزز روتين مكياجك مع نتائج عالية الجودة.