الفواكه المجففة والسكري.. هل تزيد الخطر على المرضى؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

وضع نظام غذائي لمرضى السكر قد يحتاج لمجهود كبير، وإشراف طبيب إذ يتأثر المرضى عادة بالأكلات والمشروبات، ولا سيما الفواكه الطبيعية أيضًا، بسبب ما تحمله من سكريات، ربما ترفع مستوى السكر في الدم لديهم ما يفاقم المرض والأعراض، وتعد الفواكه المجففة أحد الاختيارات التي يذهب لها أصحاب الحميات الغذائية المختلفة ومنهم من يعانون من السكر، أو حساسية الجلوتين، وارتفاع الكوليسترول، لتناولها بين الوجبات «سناكس»، فإليك تأثير الفواكه المجففة والسكري.

الفواكه المجففة والسكري

بحسب ما ذكر الدكتور تامر سليم، دكتور سكر أطفال وغدد صماء، إن مريض السكري يحتاج مراقبة كمية الكربوهيدرات التي يتناولها بدقة شديدة، لتحديد جرعة الأنسولين المناسبة له للحفاظ على نسبة السكر في الدم، إلا إن تأثير الفواكه المجففة على السكري، يختلف بطريقة تجفيفها

وأشار «سليم» خلال حديثه لـ «الوطن» إن الفواكه المجففة عالية السكريات كـ«ياميش رمضان» مثل القراصية، والمشمشية، والزبيب وغيرها، تسبب زيادة مستويات السكر في الدم، وزيادة مستويات الجلوكوز في الدم، على الرغم من احتوائها على الفيتامينات والمعادن والألياف ومضادات الأكسدة، وذلك لأن تجفيفها في الماء يزيد من تركيز السكريات بها.

أما الفواكه المجففة بالتبريد، مثل الكنتالوب، والفراولة، والموز والبرتقال، أشار طبيب السكر إنها لا يتركز فيها السكريات كنظيرتها، فلا تضر أصحاب السكري، لكنها بفضل التجفيف بالتبريد تفقد الكثير من القيم والمعادن الغذائية.

نصائح لمرضى السكري عند تناول الفواكه المجففة

انتبه للمؤشر الغلايسيمي للأغذية الذي يدل على مدى قدرتها على رفع مستويات سكر الدم.

تجنب الفواكه المجففة الغنية بالمواد المضافة

احرص على ألا تتجاوز الحصة المسموح بتناولها يوميًّا

استبدل الفواكه الجافة بفواكه طبيعية طازجة

فوائد الفواكه المجففة

ويرصد «الوطن» فوائد الفواكه المجففة، وفقًا لموقع التغذية «Eatingwell»:

تجنب فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة، مثل: مرض السكري، وأمراض الأيض.

تقوية ودعم جهاز المناعة، لاحتوائها على فيتامين أ، وفيتامين ج، والحديد.

تحسين عمليات الهضم

علاج بعض الاضطرابات الهضمية، مثل: الإمساك.