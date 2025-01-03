الامارات | حارس حديقة حيوانات يتحول إلى وجبة شهية لـ 3 أسود بسبب صورة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -

تسببت رغبة حارس حديقة حيوانات في أوزبكستان بالتباهي وإثارة إعجاب صديقته عبر تصوير نفسه مع ثلاثة أسود بتحوله إلى وجبة شهية للأسود الثلاثة، فيما كانت كاميرته تصور الحدث الدموي.

وقالت صحيفة "صن" الأمريكية أن حارس حيوانات، يُدعى ف. إريسكولوف، 44 عامًا، قام بتصوير نفسه بكاميرا هاتفه وهو يدخل قفص الأسود "لإبهار صديقته" في حديقة الحيوانات في أوزبكستان. ودخل العامل القفص في الساعة 5 صباحًا وفقا للصحيفة، حيث بقيت الأسود تراقبه في اللحظات الأولى. وبعد دقائق بدأ الرجل المتهور بإثارة الأسود ومناداتها ب" سيمبا" نسبة لشخصية الأسد الشهيرة في فيلم "الأسد الملك". وبعدها قفزت الأسود باتجاهه دون أن تؤذيه في البداية، وبدلا من الهرب استمر الرجل في التحدث إليها، فيما تقترب منه وتشمه.

وأخيرا، بعد دقيقتين، تسجل الكاميرا قيام أحد الأسود بالعض بقوة على ذراع الرجل، الذي يصرخ من الألم. ليسقط الهاتف على الأرض، دون أن يتوقف صراخ الرجل المرعب إلى جانب هدير الأسد الخافت وهو يضغط عليه. ثم تنقطع اللقطات، وفقا لما تذكره الصحيفة، حتى وصول عمال حديقة الحيوانات الآخرون بعد أربع ساعات في الصباح، حيث وجدوا بقايا إيريسكولوف المروعة في القفص والأسود الثلاثة طليقة.

وقام موظفون بعدها بتخدير اثنين منها، لكن كان لا بد من قتل الثالث بالرصاص، وفقا لما ذكره بيان للحديقة قبل إعادتها للقفص مجددا.