الامارات | 10 فعاليات «مجانية» لا تُفوّت في مهرجان دبي للتسوق

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ30 بمجموعة مذهلة من الفعاليات المجانية التي تجمع بين الترفيه والفن والتسوق، في أجواء استثنائية من المفاجآت والدهشة، وعلى امتداد 38 يوماً من الأنشطة والفعاليات، يقدم المهرجان جدولاً حافلاً بالأحداث التي تناسب جميع الأعمار، وتتيح للجميع الاستمتاع بألق المدينة من دون أي كلفة، وبشكل مجاني تماماً، الأمر الذي يجعله الوجهة المثالية للجميع، للاستمتاع بأوقات مليئة بالإبداع والثقافة والترفيه.

1 «ليالي المهرجان» الغنائية

تضم ليالي مهرجان دبي للتسوق حفلات موسيقية مجانية في «فيستيفال باي» في «دبي فيستيفال سيتي مول»، حيث يقدم المهرجان ضمن فعالية «ليالي المهرجان» مجموعة من الحفلات الموسيقية المجانية التي يحييها كوكبة من أشهر نجوم الفن العرب.

2 عروض الألعاب النارية

يقدم «دبي للتسوق» لعشاقه هذا العام تجارب بصرية آسرة، منها مشاهد الألعاب النارية المذهلة التي تُزين سماء دبي كل ليلة في تمام الساعة التاسعة مساء في «فيستيفال باي»، «دبي فيستيفال سيتي مول». كما تقدم منطقة حتا عروضاً رائعة من الألعاب النارية مساء كل جمعة وسبت، في الساعة الثامنة، ما يخلق أجواء ساحرة للجميع.

3 عروض طائرات بدون طيار

عروض يومية لطائرات بدون طيار، تقام مرتين يومياً فوق جزيرة «بلوواترز» ومنطقة «ذا بيتش» في «جميرا بيتش ريزيدنس»، لترسم أجمل الصور في سماء المدينة. ويضم العرض 1000 طائرة تشكّل لوحات بصرية مذهلة، تروي قصة نجاحات دبي وتاريخها وتطلعاتها المستقبلية، مع عروض القفز بالمظلة.

4 عروض أضواء دبي

مجدداً، تعود فعالية أضواء دبي برؤية جديدة وتجارب لا مثيل لها عبر عروض مبهرة، أبدعها فنانون عالميون في ستة مواقع، هي: جزيرة بلوواترز، وشاطئ بالم ويست، وحي دبي للتصميم، وصحراء المرموم، وحديقة سيتي ووك، ومدينة حتا، لتحول الإمارة إلى معرض فني ينبض بالإبداع والجمال.

5 عروض «إكس فاكتور» الحية

عروض حية لبرنامج المواهب «إكس فاكتور»، كل يوم أحد في الساعة 10:30 مساء، في «دبي فيستيفال سيتي مول»، لمتابعة المتسابقين وتشجيع النجوم المفضلين، ويمكن للضيوف المشاركة في العروض الحية للبرنامج الذي يُقام في إطار «دبي للتسوق» بالشراكة مع تلفزيون دبي.

6 «كانتين إكس» للذواقة

من 13 إلى 31 ديسمبر يمكن زيارة سوق «كانتين إكس»، الذي يعود مجدداً لأجندة فعاليات المهرجان، ليقدم تجربة طعام مميزة، وورش عمل تفاعلية، وعروضاً فنية، ويفتح السوق أبوابه من الساعة الرابعة عصراً حتى منتصف الليل، وفي نهاية الأسبوع حتى الواحدة صباحاً.

7 موسم السيارات

ابتداء من الأول من يناير إلى 12 يناير 2025، وبالتوازي مع احتفالات مهرجان دبي للتسوق بدورته الـ30، يمكن للجمهور استكشاف أول موسم للسيارات في المهرجان«DSF Auto Season»، وتحتضن هذه الفعالية، التي تقام في «دبي هيلز مول»، عروض السيارات الكلاسيكية والموديلات المستقبلية، مع أنشطة ترفيهية، مثل استعراض السيارات والسباقات عالية السرعة.

8 تجربة تخييم في بحيرات القدرة

تقدم بحيرات القدرة فرصة فريدة لمحبي الطبيعة، للتخييم ومراقبة الحياة البرية، في بيئة هادئة مجاورة لبحيرات القدرة الخلابة، من أجل الاستمتاع بمناظر المناطق الخصبة والحياة البرية، بين أكثر من 200 نوع من الطيور التي تتخذ من هذه البحيرات موطناً لها، فيما يمكن التقاط أروع الصور التذكارية بالقرب من مجسمات «أضواء دبي».

9 سوق «&e إم أو تي بي»

من الثالث من يناير إلى 12 يناير 2025، يمكن للجمهور الانضمام بشكل مجاني إلى مجموعة من التجارب الممتعة، في ظل عودة وجهة التسوق البديلة الرائدة في مهرجان دبي للتسوق، «&e إم أو تي بي» إلى قلب حي دبي للتصميم، التي تطرح في الهواء الطلق اكتشافات فريدة وخيارات مميزة ومزيجاً من العلامات التجارية المحلية والعالمية وأكشاك الطعام الشهي.

10 «سونيك» وأصدقاؤه

تجربة ترفيه مليئة بالمفاجآت في انتظار الأطفال في «دبي للتسوق» هذا العام، حيث يمكنكم اصطحابهم لمشاهدة «سونيك ذا هيدهوج» في عرض مسرحي تستضيفه «سيتي سنتر مردف»، للمشاركة في أنشطة مسلية في منطقة المغامرات الفريدة، وفرصة لقاء شخصيتهم المفضلة «سونيك ذا هيدهوج» وصديقه «تيلز»، وإلقاء التحية عليهما.