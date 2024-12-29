الامارات | «الصحة العالمية»: لم نعثر على مرض غامض في الكونغو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر خبراء دوليون في مجال الصحة أن موجة الأمراض في منطقة نائية بجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي أطلق عليها اسم «المرض إكس»، ترجع بالكامل إلى مسببات الأمراض المعروفة.

وقالت منظمة الصحة العالمية في جنيف، أول من أمس، إنه تم العثور على الملاريا والإنفلونزا وفيروسات الأنف وكورونا وفيروسات أخرى معروفة في 430 عينة مخبرية، أخذت من مرضى في المنطقة.

وأصيب مئات الأشخاص بإعياء منذ نهاية أكتوبر الماضي في منطقة بانزي بإقليم كوانجو جنوب غرب البلاد. وأعلنت منظمة الصحة العالمية عن وفاة 48 شخصاً، بينما قالت السلطات المحلية إن أكثر من 130 شخصاً توفوا.

وأضاف فريق «الصحة العالمية»، بعد إجراء تحقيق شامل، أن النتائج التي توصل إليها «تشير إلى أن مزيجاً من الالتهابات التنفسية الفيروسية الشائعة والموسمية والملاريا المنجلية؛ أدى إلى زيادة في الإصابات الشديدة والوفيات».