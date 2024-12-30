شكرا لقرائتكم خبر عن العراق وإيران يؤكدان أهمية تفعيل اللجان المشتركة الخاصة بآلية ضبط الحدود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد قائد قوات الحدود العراقية الفريق محمد عبد الوهاب ، خلال لقائه، مع نظيره الإيراني اللواء الركن أحمد كودرزي، ضرورة تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية ضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب.



وأفادت وزارة الداخلية العراقية، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية اليوم الإثنين، بأن الجانبين ناقشا القضايا المشتركة بين حدود البلدين الجارين وآفاق التعاون والتنسيق المشترك، والمستجدات الأمنية بينهما.



كما تم التأكيد على تفعيل اللجان الأمنية المشتركة الخاصة بآلية ضبط الحدود ومنع التسلل والتهريب لتحقيق الأمن والاستقرار في البلدين .