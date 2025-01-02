شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع مع محافظ الغربية تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية والان مع تفاصيل الخبر

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة، وكذا الوقوف على آخر المستجدات المتعلقة بعدد من الموضوعات وملفات العمل المهمة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.

وجدد رئيس الوزراء، تأكيد حرصه على اللقاء بالسادة المحافظين بشكل دوري، وكذا القيام بالعديد من الزيارات والجولات الميدانية لمتابعة سير العمل بالعديد من المشروعات التنموية والخدمية التى يتم تنفيذها بمختلف ربوع الجمهورية، والتي من شأنها أن تسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد اللواء أشرف الجندي، في مستهل اللقاء، استمرار جهود مختلف قيادات المحافظة وتكثيف التواجد الميداني لمتابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات تنموية وخدمية على أرض الواقع، وبما يسهم في إزالة أي معوقات أو تحديات من الممكن أن تنفيذ أعمال تلك المشروعات، مع بذل المزيد من الجهود لجذب الاستثمارات لعدد من الفرص الاستثمارية الواعدة المتواجدة بالمحافظة، سعياً لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، هذا إلى جانب قيامهم بالتصدي لأى محاولات تتعلق بمخالفات البناء، أو التعدي على أراضي الدولة والأراضى الزراعية، فضلا عن متابعة ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع أراض الدولة، وضبط منظومة العمران.

كما أكد اللواء أشرف الجندي استمرار الجهود لضبط الأسواق وتوفير السلع بأسعار وكميات مناسبة تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من أبناء المحافظة، هذا إلى جانب الارتقاء بمنظومة النظافة والتجميل وتدوير المخلفات الصلبة على مستوى المحافظة، مع تحقيق الانضباط المروري ورفع جميع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، والعمل على تعظيم الاستفادة مما تمتلكه المحافظات من مقومات وإمكانات في العديد من القطاعات، وذلك من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص، لافتاً كذلك إلى ما يتم من جهود لتطوير المناطق العشوائية وغير المخططة، سعياً لتوفير سكن ملائم للمواطنين، وكذا الجهود الخاصة بتطوير المناطق السياحية بالمحافظة وخاصة ما يتعلق بالسياحة الدينية.

ونوه المحافظ، خلال اللقاء، إلى ما يتم عقده من لقاءات دورية مع المواطنين للاستماع إلى شكاواهم والتعرف على مطالبهم، وذلك بهدف تفعيل منظومة تلقي الشكاوى، وسرعة التعامل مع ما يتم رصده من شكاوى، هذا إلى جانب تلبية متطلباتهم.

وانتقل اللواء أشرف الجندي، للحديث عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لمحافظة الغربية للعام المالي 2024/2025، مشيراً إلى أنها تتجاوز الـ 674 مليون جنيه، لتنفيذ العديد من المشروعات والبرامج، والتي من بينها ما يتعلق بقطاع النقل والطرق والمواصلات، وكذا ما يتعلق ببرنامج التنمية الريفية والحضرية، وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، وبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية، وبرنامج تحسين البيئة، وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني.

وتناول محافظ الغربية بالبيان أهم المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2024/2025 في العديد من القطاعات، ونسب ومعدلات تنفيذ هذه المشروعات، والتي من بينها إنشاء مبان للوحدات (مبني مركز مدينة المحلة – مبني ملحق بالديوان العام- مبني الوحدة المحلية بميت بدر حلاوة بمركز سمنود)، ومشروعات التنمية الاقتصادية (محطة إنتاج البيض)، ومشروعات تطوير كورنيش النيل بمراكز طنطا، والمحلة، وكفر الزيات، وسمنود.

كما تناول المحافظ الموقف التنفيذي لمشروعات المديريات والهيئات والشركات بنطاق محافظة الغربية للعام المالي 2024/2025، موضحاً أن عدد هذه المشروعات وصل إلى 406 مشروعات بتكلفة تقترب من الـ 15 مليار جنيه، في قطاع الصحة، والتربية والتعليم، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، والتموين، والشباب والرياضة، والكهرباء، وغيرها من القطاعات، مستعرضاً نسب ومعدلات الإنجاز الخاصة بهذه المشروعات.

وتطرق محافظ الغربية، خلال عرضه، إلى الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي يتم تنفيذها بمركز زفتي في مختلف القطاعات التنموية والخدمية، موضحاً أن عدد المشروعات وصل إلى 876 مشروعا، بنسبة تنفيذ تخطت 93%، حيث تم الانتهاء من 805 مشروعات، وجار استكمال باقي المشروعات، مستعرضاً في هذا الصدد، صوراً لعدد من المشروعات التي تم الانتهاء منها، وكذا الموقف التنفيذي لتشغيل مختلف مشروعات المرحلة الأولى، وأهم التحديات التي تواجه استكمال تنفيذ الباقي من المشروعات.



وعن الاستعدادات الجارية لتنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بقرى مراكز كفر الزيات، وقطور، وبسيون، والمحلة، أشار اللواء أشرف الجندي إلى أنه تم عقد العديد من اللقاءات الجماهيرية، بهدف حصر احتياجات الأهالي بالقرى، والتخطيط لما سيتم تنفيذه من مشروعات ضمن هذه المرحلة في العديد من القطاعات، ومنها: مياه الشرب والصرف الصحي، حيث من المخطط تنفيذ أكثر من 700 مشروع في هذا القطاع، و361 مشروعا بقطاع التربية والتعليم، و169 بقطاع الشباب والرياضة، هذا إلى جانب تنفيذ عدد 44 مشروعا لإقامة وحدات للإسعاف، وعدد 33 مشروعا لتطوير مباني الوحدات المحلية، فضلاً عن تبطين عدد 15 ترعة، لافتاً فى هذا الصدد إلى موقف تخصيص الأراضي لتنفيذ مشروعات هذه المرحلة.

وفيما يتعلق بالفرص الاستثمارية بالمحافظة، استعرض اللواء أشرف الجندي، عدداً من هذه الفرص خلال اللقاء، موضحاً أنها تشمل محطة إنتاج البيض بكفر الشيخ سليم، بمركز طنطا، وعمارات عبد المنعم رياض الاستثمارية بطنطا، وإنشاء مجمع سكني ترفيهي بأرض "البوريفاج" بطنطا، وكذا إنشاء مجمع سكني استثماري بأرض "مرفق النقل الداخلي" بطنطا، والمنطقة اللوجيستية في "سبرباي" بطنطا، وإنشاء مجمع ترفيهي تجاري على أرض سوق الجملة للخضر والفاكهة بطنطا.

كما تضمنت الفرص الاستثمارية بالمحافظة، تطوير منطقة "كفر مليم العشوائية" بطنطا، وإقامة فندق ومنطقة ترفيهية ولوجيستية بأرض ترعة المحلة المغطاة، وإنشاء مجمع ورش ومركز تدريب مهني لتصنيع الأثاث بقرية كتامة ببسيون، وإنشاء منطقة صناعية لصناعة الزبيب بالسنطة، وإنشاء مجمع سكني على أرض سجن طنطا العمومي.

وانتقل المحافظ للحديث عن ملف التصالح في مخالفات البناء، مستعرضا بيانا مفصلا عن أعداد وموقف البت في طلبات التصالح المقدمة، وفقا للقانونين رقمي (17) لسنة 2019، و(187) لسنة 2023.

وخلال الاجتماع، أوضح المحافظ موقف متابعة انتظام العمل بالمراكز التكنولوجية في محافظة الغربية، وكذا موقف تقنين التعديات واسترداد أراضي الدولة، والإجراءات المتخذة من قبل المحافظة في هذا الشأن.

كما عرض المحافظ موقف منظومة المخلفات الصلبة بما تشمله من مرافق لمنظومة النظافة ومصانع تدوير المخلفات والمدافن الصحية.

وتضمن العرض، موقف مشروعات تحسين نوعية المياه بمصرف "كيتشنر"، والموقف التنفيذي لمراحل مشروعات البرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، وجهود المحافظة في الحفاظ على البيئة والحد من تلوث الهواء.

وأشار اللواء أشرف الجندي، خلال اللقاء، إلى الموقف التنفيذي لمبادرة 100 مليون شجرة، التي تم إطلاقها في أغسطس 2022، لافتا إلى أن إجمالي الأشجار التي تم توريدها ضمن المبادرة وصل إلى 450 ألف شجرة، تم زراعة نحو 433 ألف شجرة، منوها إلى أن الفترة من 3 يوليو الماضي حتى الآن شهدت زراعة أكثر من 52.5 ألف شجرة.

واستعرض اللواء أشرف الجندي، خلال اللقاء، جهود المحافظة في إطار المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية"، مشيراً إلى ان عدد الفعاليات التي تم تنفيذها ضمن المبادرة وصل إلى أكثر من 3900 فعالية، وبلغ عدد المستفيدين حوالي 11 مليون مستفيد.

وفي سياق متصل، أشار اللواء أشرف الجندي، إلى جهود المحافظة فيما يتعلق بتوفير السلع ومراقبة الأسواق وضبط الأسعار، لافتا إلى أن عدد المنافذ والمعارض بالمحافظة بلغ حوالي 566 منفذا ومعرضا ثابتا، إلى جانب 57 منفذا متحركا لتقديم السلع التموينية للمواطنين داخل المحافظة بأسعار مخفضة، مشيراً إلى جهود اللجنة العليا المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على الأسواق ومراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية بتنفيذ حملات تفتيشية يومية على الأسواق والمطاعم والمخابز وغيرها، للتأكد من تخفيض الأسعار وصلاحية المنتجات ومطابقتها للمواصفات والأوزان المقررة.