شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء وأمين الجامعة العربية يقدمان العزاء لوزير الخارجية فى وفاة شقيقه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على تقديم واجب العزاء، مساء الخميس، في مسجد عمر مكرم بوسط القاهرة، لوزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر السيد محمد أحمد عبد العاطي.

وتوافد وزراء الحكومة المصرية على تقديم واجب العزاء يتقدمهم الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة، والفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، ووزير الداخلية اللواء محمود توفيق، والمستشار محمود فوزي وير الشؤون النيابية، ووزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، ووزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري.

فيما حرص الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط على تقديم واجب العزاء، والأمين العام المساعد للجامعة السفير حسام زكي، وعدد من الإعلاميين منهم الإعلامي عمرو الليثي والسفراء العرب والأجانب وقيادات في وزارة الداخلية المصرية وعدد من الساسة المصريين والقيادات الحزبية.

وحرصت قيادات وزارة الخارجية على تقديم واجب العزاء منهم مساعد وزير الخارجية السفير طارق دحروج مدير إدارة ليبيا ، السفير ياسر رضا، السفير طارق طايل، السفير علاء يوسف، السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير حسام عيسي، السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية.

وكان الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية قد تلقى العزاء في شقيقه الأكبر يمحافظة أسيوط، وذلك بعد تشييع جثمان شقيقه إلى مقابر العائلة بمنطقة عرب المدابغ بمدينة أسيوط.

وتتقدم مؤسسة الخليج 365 بخالص العزاء للوزير الدكتور بدر عبد العاطي في وفاة شقيقه الأكبر، داعين الله أن يلهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.



رئيس الوزراء مصطفى مدبولى يقدم واجب العزاء



عزاء شقيق وزير الخارجية



وصول رئيس الوزراء



وزير الخارجية



وزير الخارجية فى عزاء شقيقه