شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الاتصالات: لن يتم فرض رسوم على الأجهزة الشخصية للقادمين من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

قال المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إنه لا توجد أي رسوم جديدة على تشغيل الهواتف المحمولة، مشيرًا إلى أن تطبيق المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل الأجهزة اعتبارًا من 1 يناير 2025 دون أثر رجعي، كما أكد عدم تطبيق رسوم جمركية على الهواتف الشخصية للقادمين من الخارج، مؤكدًا أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لتشغيل الأجهزة تهدف إلى تنظيم السوق وحماية حقوق المواطنين.

وأوضح شمروخ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الخميس بمقر الجهاز في القرية الذكية، أن المواطنين القادمين من الخارج يمكنهم إدخال هاتف شخصي جديد دون رسوم، مع إتاحة فترة سماح تصل إلى ثلاثة أشهر لتسجيل الأجهزة، مشير إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو منع إساءة استخدام الإعفاءات الممنوحة وضمان دخول الأجهزة عبر قنوات شرعية.

وأشار إلى أنه خلال اليومين الماضيين، تم إعفاء 305 مواطنين من أصل 331 قادمًا من الخارج، في إطار التسهيلات المقدمة للمسافرين.

وأكد شمروخ أن المنظومة الجديدة تستهدف الحد من عمليات تهريب الهواتف المحمولة، التي وصلت نسبتها إلى 80% خلال عامي 2023 و2024، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا مع الأجهزة القضائية، حيث تم تحويل 13 قضية تهريب إلى التحقيق مؤخرًا، مشيرا إلى فتح وتشغيل نحو 594 ألف جهاز "آيفون" و725 ألف جهاز "سامسونج" والتي دخلت البلاد بدون سداد الرسوم المستحقة قبل بدء تنفيذ المنظومة بيومين.

وأكد شمروخ أن المنظومة تدعم الصناعة المحلية، حيث تساهم الشركات المحلية مثل "سامسونج" و"ريلمي" و"نوكيا" وأوبو" في توفير 80% من احتياجات السوق بإجمالي طاقة إنتاجية تصل إلى 10 ملايين جهاز سنويًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 7.5 مليون استعلام عن الأجهزة منذ بدء تشغيل المنظومة عبر تطبيق إلكتروني.



لمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي



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