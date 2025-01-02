شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر من 5 ملايين مُصلٍ فى المسجد النبوى خلال الأسبوع الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المسجد النبوى، خلال الأسبوع الماضي، أكثر من 5 ملايين، و663 ألفا، و488 مصليًا؛ وسط خدمات متكاملة وفّرتها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوى، لخدمة المصلين والزائرين ورعايتهم.



وبيّنت الهيئة - فى تقرير إحصائى عن مجمل الخدمات التى قُدمت للمصلين والزائرين بالمسجد النبوى خلال الأسبوع الماضي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/ - أن 614 ألفا، و651 زائرًا تشرّفوا بالسلام على الرسول (صل الله عليه وسلم - وصاحبيه -رضوان الله عليهما) كما أدى 367 ألفا، و729 زائرًا الصلاة فى الروضة الشريفة، وفقا للإجراءات التنظيمية المتبعة فى تنظيم الحشود ومواعيد الزيارة.



وأفادت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي، أن عدد المستفيدين من خدمات التواصل بعدة لغات بلغ 46 ألفا، و731 زائرًا من جنسيات مختلفة، فيما شملت الخدمات الميدانية، أعمال التعقيم والتطهير حيث بلغت كميتها 24 ألفا، و256 لترًا.



كما تم توفير 1460 طنًا من مياه زمزم، وأخذ 158 عينة لفحصها وتحليلها، إضافةً إلى توزيع 179 ألفا، و56 وجبة إفطار صائم فى الأماكن المخصصة لإفطار الصائمين فى المسجد النبوي.