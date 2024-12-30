شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تدعو إلى وقف الأعمال العدائية والتصعيد ضد اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا ممثل روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، جميع الأطراف المشاركة في الأعمال العدوانية ضد اليمن إلى ممارسة ضبط النفس والامتناع عن الخطوات التصعيدية.



ووصف نيبينزيا ، في كلمته خلال جلسة مجلس الأمن ، أوردتها وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية اليوم الاثنين ، الأعمال العسكرية التي تقوم بها إسرائيل والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية في اليمن بأنها "تصعيد متعمد".



وتابع نيبينزيا:"من الصعب وصف تصرفات إسرائيل والتحالف الأنجلوسكسوني بأنها أي شيء آخر غير التصعيد المتعمد الذي أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين في اليمن، وبغض النظر عما إذا كانت ذات طبيعة انتقامية، فإن حجم الدمار لا يمكن قياسه"، مؤكدا أنه يجب اتخاذ تدابير لحماية اليمنيين العاديين والعاملين في المجال الإنساني.



وكانت إسرائيل قد قصفت المطار الدولي ومواقع أخرى في صنعاء ومحافظة الحديدة غرب اليمن، مما أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 40 آخرين، من بينهم أحد أفراد طاقم طائرة الأمم المتحدة التي تقل المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جيبريسوس.