شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مراجعة حياتك الرقمية.. سبوتيفاى ويوتيوب وآبل ميوزيك تتيح ذكريات العام لمستخدميها والان مع تفاصيل الخبر

أطلقت العديد من المنصات الشهيرة ميزات "مراجعة العام"، لتمنح المستخدمين فرصة لاستكشاف عاداتهم، تفضيلاتهم، وأبرز لحظاتهم خلال العام المنتهي، وسواء كنت من محبي الموسيقى، أو ملتقطي الذكريات، أو حتى من عشاق الألعاب، يمكنك استعراض آثارك الرقمية عبر منصات مثل سبوتيفاي ويوتيوب وآبل ميوزيك وصور جوجل وسناب شات.

Spotify Wrapped 2024

تعد Spotify Wrapped من أكثر الميزات المحبوبة، حيث تقدم ملخصا تفصيليا لعادات الاستماع الخاصة بالمستخدم، يتم تسليط الضوء على أبرز الفنانين، الأغاني، الأنواع، وحتى البودكاست المفضلة لديه، وكل ذلك في صيغة ممتعة وقابلة للمشاركة.

ويمكن الوصول إلى التطبيق من خلال ثلاث إجراءات؛ أولا: تحديث تطبيق سبوتيفاي إلى أحدث إصدار، ثانيا: فتح التطبيق على جهاز المحمول، حيث ستظهر لافتة "Your 2024 Wrapped"، ثالثا: الضغط على اللافتة لعرض ملخص شخصي، أو زيارة الرابط إذا لم تجده في التطبيق.

تأتي Spotify Wrapped أيضًا مع مرئيات ديناميكية وقوائم تشغيل يمكنك إعادة زيارتها أو مشاركتها مع الأصدقاء، ما يجعلها وسيلة ممتعة للتفكير في أفضل لحظاتك الموسيقية خلال العام.

YouTube Music Recap

تقدم YouTube Music ميزة "Recap" التي تمنح لمحة عن أبرز الفنانين، الأغاني، الأنواع، وقوائم التشغيل، وهي طريقة مرئية جذابة لاسترجاع رحلتك الموسيقية طوال العام.

ويمكن الوصول للخدمة عن طريق فتح تطبيق يوتيوب ميوزيك والضغط على صورة ملفك الشخصي، ثم اختيار "Your Recap" لاستكشاف اتجاهات الاستماع، بالإضافة إلى الإحصائيات الموسيقية، يتضمن Recap من YouTube رسومات متحركة وملخصات إبداعية، مما يضيف لمسة حيوية لمراجعتك السنوية.

Apple Music Replay

يقدم Apple Music ميزة "Replay"، التي تجمع الأغاني الأكثر استماعا وألبومات وفنانين المفضلين في قوائم تشغيل تتطور طوال العام.

ويمكن الحصول على الخدمة عن طريق افتح تطبيق Apple Music والانتقال إلى علامة التبويب "Listen Now"، ثم التمرير لأسفل للعثور على "Replay: Your Top Songs by Year"، واختيار "Replay 2024" لعرض أبرز لحظاتك الموسيقية.

يوفر Apple Music Replay أيضا قوائم تشغيل تحتوي على أغانيك المفضلة التي يمكنك حفظها للاستماع إليها في أي وقت.

Google Photos Recap

لعشاق التقاط الذكريات، تقدم صور جوجل ميزة "Recap" التي تنظم صورك الأكثر أهمية في قصة متكاملة، ويمكن الحصول على عن طريق فتح تطبيق صور جوجل وتحقق من "Memories" في أعلى الشاشة، ثم البحث عن "2024 Recap" لعرض أبرز اللحظات الشخصية.

قد تتضمن المراجعة تأثيرات سينمائية وتعليقات تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يضفي لمسة خاصة على ذكرياتك.

Snapchat Year in Review

تجمع ميزة "Year in Review" في سناب شات لقطاتك المفضلة في قصة ممتعة وقابلة للمشاركة، ويتم الوصول إليها عن طريق فتح تطبيق سناب شات واضغط على أيقونة "الذكريات" أسفل زر التقاط الصورة، وإذا كانت متاحة، سترى "Year in Review" Story في أعلى تبويب "Snaps".

نصائح عامة للوصول إلى المراجعات السنوية

تحديث تطبيقاتك: تتطلب العديد من ميزات المراجعة السنوية أحدث إصدار من التطبيقات.

تحقق من الإشعارات: انتبه للإعلانات داخل التطبيق أو رسائل البريد الإلكتروني التي تعلن عن توفر المراجعات.

استكشف الخيارات عبر الويب: بعض المنصات مثل سبوتيفاي تقدم أيضا مراجعات عبر الإنترنت للوصول الأسهل.