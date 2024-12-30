شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب وخالد زكى وأحمد سلامة يقدمون العزاء فى شقيقة سامح الصريطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص كل من د. أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بالإضافة إلى الفنان خالد زكي وأحمد سلامة، على حضور عزاء شقيقة الفنان سامح الصريطي الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطي قبل انتهاء العزاء.

وكان قد شيع الفنان سامح الصريطى جثمان شقيقته الراخلة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى، أمس الأحد من مسجد الشربتلي بالتجمع الخامس عقب صلاة الظهر، وذلك بعدما كان مقررًا تشييع الجثمان ظهرًا من مسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وكان الفنان سامح الصريطى، قد أعلن وفاة شقيقته نفيسة الصريطي فى الساعات الأولى من صباح أمس الأحد، خلال منشور على حسابه بموقع موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، حيث كتب: "إنا لله وإنا اليه راجعون الأم الأخت الصديقة الحبيبة الكاتبة الصحفية نفيسة الصريطى فى ذمة الله، توقف القلب النابض بالحب بعد رحلة طويلة من العطاء.. وتوقفت الحروف عن التعبير.. نسألكم الدعاء".من آخر أعمال الفنان سامح الصريطي هو مسلسل جميلة، وتدور قصة مسلسل "جميلة" للنجمة ريهام حجاج في إطار تشويقي واجتماعي، ويسلط الضوء على مشاكل الميراث و مواجهة الأزمات الزوجية، حيث تظهر بطلة العمل بدور "جميلة" متزوجة من هاني عادل، وتشهد حياتهما تطورات عديدة وتسيطر عليها المشكلات والأزمات ويسعيان لحلها، إضافة إلى مواقف ومفاجآت عديدة تكشفها أحداث المسلسل .

وشارك في بطولة مسلسل "جميلة" الفنانة ريهام حجاج، سوسن بدر، عبير صبري، يسرا اللوزي ، أحمد وفيق، هاني عادل، هشام إسماعيل، نبيل عيسى، سامية عاطف، صبحي خليل، سامح الصريطي، مدير التصوير وائل درويش، مهندس الصوت أحمد سمير، موسيقى تصويرية هاني عادل وهو من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز وإنتاج جمال العدل.