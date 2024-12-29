الامارات | السيارات الصينية تجتاح المكسيك.. الرفاهية بسعر أقل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اكتسبت السيارات الصينية حصة سوقية في قطاع المركبات الفاخرة في المكسيك في السنوات الأخيرة على خلفية انخفاض سيارات السيدان الأوروبية.

وتكمن أهمية هذا الواقع الجديد في كون المكسيك مرتبطة باتفاقية تجارة حرة مع الولايات المتحدة التي لا تستسيغ الواردات الصينية، إضافة إلى كون الدولة الأميركية اللاتينية تضمّ مصانع لشركات سيارات ألمانية كبرى. وتوفر الماركات الصينية مزايا السيارات الفاخرة «بسعر أقل» من الشركات المنافسة.

ويعتبر ميغيل رييس (71 عاماً) أن اختيار سيارة صينية بمثابة «عملية حسابية بسيطة». ويقول أمام سيارة رباعية الدفع اشتراها حديثاً في مكسيكو سيتي: «كنت بحاجة إلى سيارة توفر التكنولوجيا اللازمة مثل وسائل المساعدة على القيادة الأكثر أماناً». وبالإضافة إلى إعجابه بتصميم السيارة والراحة التي توفرها، يشدد على سعرها «التنافسي». وتضم المكسيك نحو 30 ماركة صينية بدءاً من السيارات الصغيرة وصولاً إلى الفاخرة والرياضية.