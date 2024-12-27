الامارات | رغم فوائده.. طعام شهير قد يصيبك بالسكري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة أجراها علماء هارفارد، أن الحديد الهيمي الموجود في اللحوم الحمراء قد يكون العامل الرئيسي وراء زيادة خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وتوصلت الدراسة لهذه النتيجة عن طريق فحص أكثر من 200 ألف شخص على مدار 36 عاماً، ليجد العلماء أن الأفراد الذين استهلكوا كمية أكبر من الحديد الهيمي كانوا أكثر عرضة للإصابة بالنمط الثاني من السكري بنسبة 26%.

ومن أبرز اللحوم الحمراء التي شملتها الدراسة "اللحم البقري واللحم الضأن والكبدة".

والجدير بالذكر أن الحديد الهيمي يمتصه الجسم بكفاءة أعلى من الحديد النباتي. لذلك يجب التقليل من تناول اللحوم الحمراء، للوقاية من السكري من النوع الثاني.