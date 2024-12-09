الامارات | قصة مصوّرة .. إدوارد جندي.. مهندس يبيع الصحف منذ 30 سنة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يقول المصري إدوارد جندي، وهو محاط بصحف ومجلات وكتب قديمة، إن خير رفيق له هو المطبوعات الورقية في كشكه الصغير، ويبتسم ويضيف: «إنه أقدم محل مستمر لبيع الصحف» في مدينة الإسماعيلية المصرية.

ويقول جندي إنه يعمل مهندساً في شركة صباحاً، ويأتي إلى كشكه في فترة ما بعد الظهر، وهو روتين اتّبعه على مدار الـ30 سنة الماضية، ويعتز جندي (60 عاماً) بحفاظه على إرث والده في بيع الصحف والمطبوعات التي بدأها أبوه منذ أكثر من نصف قرن.

ويدرك جندي التحوّل الرقمي في عالم اليوم، فبينما لايزال مكرساً جهده لشغفه، يشير إلى أن معظم قراء الصحف الآن هم من الجيل القديم، ويبلغون من العمر أكثر من 55 عاماً.