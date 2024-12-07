الامارات | «دبي للتسوق».. عروض مذهلة لطائرات الدرون والألعاب النارية في سماء دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، حيث وعد المهرجان زوّاره في عامه الـ30 بدورة جديدة وصفها بأنها ستكون «الأكثر تميزاً في تاريخه».

ويقدّم المهرجان تجربة استثنائية في سماء دبي لم تشهد مثلها من قبل، باستخدام أحدث التقنيات وسرد القصص المبتكرة التي تحتفل بثلاثة عقود من التميز والابتكار في الإمارة. وسيُحول المهرجان سماء المدينة إلى لوحة فنية لأضخم عروض طائرات الدرون في تاريخه، بمشاركة مجموعة مكونة من 1000 طائرة درون تضيء السماء مرتين يومياً على مدار 38 يوماً، إلى جانب 150 عرضاً لطائرات pyro-drones التي تطلق الألعاب النارية في السماء، وعروض للقفز المظلي تضفي مزيداً من الحماس والتشويق في يوم 13 ديسمبر. وسيحظى الجمهور بفرصة فريدة للمشاركة في هذه التجربة التي لا تُنسى في الفترة من 6 حتى 12 ديسمبر، وستتم مشاركة التفاصيل الكاملة في الأسابيع المقبلة.

وتُقام العروض المدهشة لطائرات الدرون التي تقدمها شركة الإمارات للبترول، في جزيرة بلوواترز وذا بييتش مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، مرتين يومياً في تمام الساعة 8 مساءً و10 ليلاً. كما ستُقام عروض جوية وتشكيلات إبداعية فوق الوجهة الشاطئية ضمن المجموعة الأولى بين 6 و26 ديسمبر، احتفالاً بالذكرى الـ30 للمهرجان وإنجازاته. وتأخذ هذه العروض الجمهور في رحلة زمنية لاستعادة أجمل الذكريات من ثلاثة عقود مملوءة بالفعاليات والأحداث المميزة، مع التركيز على الأثر الكبير الذي أحدثه المهرجان في تطوير المشهد الثقافي والترفيهي بدبي. كما تتيح المجموعة فرصة مبتكرة للمشاهدين لتحويل رسائلهم الشخصية إلى واقع باستخدام طائرات الدرون المتطورة، حيث سيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل قريباً.

وإضافة إلى احتفالات الذكرى السنوية، سيُقدم مهرجان دبي للتسوق عرضاً فريداً لطائرات الدرون الممزوجة بالألعاب النارية باستخدام أحدث التقنيات، حيث يُقام هذا العرض الخاص مرتين في يوم واحد في 13 ديسمبر. وستُضيء 150 طائرة درون نارية السماء في تمام الساعة 8 مساءً و10 ليلاً، ترافقها عروض مذهلة للقفز المظلي وعرض ختامي مميز بالألعاب النارية، ومن المتوقع أن يرتقي هذا العرض بمعايير الفعاليات الترفيهية التي تقدمها مدينة دبي، ويقدم للجمهور ذكريات لا تُنسى.

ويمكن لسكان المدينة وزوارها استخدام خريطة مهرجان دبي للتسوق الرقمية الجديدة كلياً لاستكشاف جميع التجارب المميزة والحصرية، والفعاليات المفضلة لدى الجميع خلال المهرجان، والإضافات الجديدة التي يقدمها المهرجان في مختلف أنحاء المدينة. وقد تم تصميم هذه الخريطة خصيصاً لمساعدة المستخدمين على التخطيط لجميع أنشطتهم خلال المهرجان بضغطة واحدة فقط.

ويقدّم مهرجان دبي للتسوق، في دورته الـ30 جدولاً حافلاً بالتجارب والفعاليات، يتضمن 35 حفلة موسيقية وفعالية ترفيهية تحييها مجموعة من ألمع النجوم، وأكثر من 30 فعالية للبيع بالتجزئة، و25 حدثاً رياضياً مشوقاً، و19 تجهيزاً فنياً غامراً، و12 حدثاً مميزاً، و10 تجارب استثنائية لتناول الطعام، بما يتناسب مع الذكرى الـ30 على إطلاق المهرجان.

. سماء دبي ستتزين بعروض مجانية مدهشة لطائرات الدرون مرتين كل ليلة، لمدة 38 يوماً متواصلة، احتفالاً بالذكرى الـ30 للمهرجان.

. تدمج طائرات pyro-drones الرائدة العروض الجوية مع الألعاب النارية، وعروض القفز بالمظلات غير العادية في عروض خاصة ليوم واحد فقط في 13 ديسمبر.