"خناقة عشان البلايستيشن".. أغرب 5 حالات طلاق حول العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي:

تتعدد الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق، فمن الخلافات الزوجية إلى الاختلاف في الآراء، ولكن بعض حالات الطلاق تتجاوز التوقعات وتصل إلى حد الغرابة.

في هذا السياق، نذكر لكم بعض أغرب حالات الطلاق حول العالم، وفقا لما جاء في موقع "vocal".

المرحاض كسبب للطلاق

من منا يتصور أن عدم وجود مرحاض في المنزل يمكن أن يكون سببا للطلاق؟، إلا أن هذه القصة الحقيقية من الهند أثبتت أن الأمور قد تصل إلى هذا الحد من الغرابة.

رفض زوج تركيب مرحاض في منزله، ما دفع زوجته إلى طلب الطلاق.

صور الفيسبوك والخصوصية

في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت الخصوصية مسألة حساسة للغاية، في إحدى الحالات، وقرر رجل طلاق زوجته بسبب نشرها صورته على "فيسبوك" دون إذنه.

قصة شعر

وفي واقعة غريبة أخرى، وصلت خلافات زوجية عادية إلى ساحات القضاء، بعدما تقدمت امرأة بدعوى طلاق ضد زوجها، بسبب عدم رضاه عن قصة شعرها الجديدة.

وكانت المرأة قد قررت تجديد إطلالتها بتغيير جذري في تسريحة شعرها، فقامت بتقصيره بشكل كبير، إلا أن زوجها فضل إبقاء شعرها طويلا، لم تتقبل الزوجة هذا الموقف، وشعرت بالخيانة والضيق، ما دفعها لاتخاذ قرار حاسم برفع دعوى طلاق.

زوجة تستخدم الهاتف بإفراط

أصبح إدمان الهواتف مشكلة شائعة في العصر الحالي، وقد يكون سببًا في العديد من المشكلات الزوجية، في إحدى الحالات، قرر رجل الطلاق من زوجته بسبب إدمانها الشديد لهاتفها المحمول.

ألعاب الفيديو تودي بـ زواج إلى الطلاق

وقرر رجل أمريكي من ولاية ميشيجان الانفصال عن زوجته بعد أن رفضت منحه الموافقة على ممارسة هوايته المفضلة وهي لعب ألعاب الفيديو على البلايستيشن، إذ كان الرجل مهتما بالألعاب الإلكترونية ويرغب في قضاء بعض الوقت مع أصدقائه في عالم الألعاب، إلا أن زوجته كانت تعارض هذا الأمر بشدة، معتبرة إياه مضيعة للوقت وغير مجد، وبعد أشهر من الخلافات والجدال، قرر الزوجان أن الانفصال هو الحل الأمثل.

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