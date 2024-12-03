إطلالات جمالية من النجمات في حفل توزيع جوائز غوثام.. نعومة ورقي

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 3 ديسمبر 2024 01:44 مساءً - تألقت نجمات العالم في حفل توزيع جوائز غوثام Gotham Awards 2024 الذي أقيم مساء 2 نوفمبر في مدينة نيويورك بحضور ألمع نجمات هوليوود، اللاتي اخترن أجمل التصاميم من أهم دور الأزياء العالمية على السجادة الحمراء، إلى جانب إطلالات جمالية جذابة غلب عليها الطابع الناعم والكلاسيكي.

وكان حضور بعض النجمات ملفتاً لناحية المكياج وتسريحات الشعر، حيث سيطر المكياج الترابي والزهري على إطلالات النجمات مع تسريحات شعر ناعمة وبسيطة أبرزها تسريحة الكعكة وتسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف.

ومن "الخليج 365"، رصدنا لك أجمل إطلالات النجمات الجمالية في حفل Gotham Awards 2024، فما رأيك بها؟

أنجلينا جولي بمكياج طبيعي وتسريحة الشعر المالس

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النجمة أنجلينا جولي Angelina Jolie تألقت في حفل Gotham Awards 2024 بإطلالة سوداء اللون بتصميم فضفاض وطويل، ونسقت معها مكياجاً طبيعياً ارتكز على الظلال النيود الخفيفة فوق جفن العين المتحرك مع خط الأيلاينر الناعم فوق منبت العين وطبقات الماسكرا الخفيفة، والفاونديشن الخفيف الذي ناسب لون بشرتها البيضاء والغلوس الطبيعي على لون الشفاه، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.

نيكول كيدمان بمكياج كرزي وتسريحة الشعر المالس

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النجمة نيكول كيدمان Nicole Kidman اختارت في حفل Gotham Awards فستاناً ضيقاً مطبعاً بالورود مع الذيل الطويل المنسدل على الأرض، إلى جانب مكياج كرزي طبقت فيه الظلال الكرزية البارزة، وقد غمرت جفن العين العلوي بالكامل مع طبقات الماسكرا الكثيفة والكحل المحدد لرسمة العين، وبدت بشرتها موحدة وناعمة بالفاونديشن الخفيف، وأنهت مكياجها بأحمر الشفاه الكرزي الداكن، ومع مكياجها اعتمدت تسريحة الشعر الأشقر الستريت مع فرق الغرة الوسطية.

زيندايا بمكياج نيود مع تسريحة ذيل الحصان

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النجمة زيندايا Zendaya لفتت الأنظار بفستانها الأبيض الطويل من دار لويس فيتون العالمي Louis Vuitton حيث تميز بتصميم الظهر المكشوف، ونسقت مع إطلالتها مكياج نيود ناعماً ارتكز على الظلال النيود فوق جفن العين المتحرك مع طبقات الماسكرا الكثيفة، ومكياج البشرة المخملي الموحد والمناسب للون بشرتها السمراء، وأنهت مكياجها بالغلوس الشفاف، كذلك اختارت تسريحة ذيل الحصان الناعمة مع الغرة البف المسرحة مع الشعر إلى الخلف.

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باميلا أندرسون بدون مكياج مع تسريحة الشعر المموج الطبيعي

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النجمة باميلا أندرسون Pamela Anderson لفتت الأنظار بإطلالتها الذهبية على السجادة الحمراء في حفل Gotham Awards وقد جاءت بتصميم مكشوف الأكتاف، وظهرت بدون مكياج وبدت بشرتها خالية من مساحيق التجميل، كذلك اعتمدت تسريحة الشعر الأشقر الطبيعي المنفوش المنسدل على الأكتاف.

جيسيكا تشاستين بمكياج زهري لامع مع تسريحة الشعر الويفي

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النجمة جيسيكا تشاستين Jessica Chastain لفتت الأنظار بإطلالتها البيضاء في حفل Gotham Awards حيث اختارتها من دار غوتشي Gucci العالمية، واختارت معها مكياجاً زهرياً براقاً ارتكز على الظلال البراقة الناعمة فوق الجفن المتحرك للعين مع الماسكرا المطولة للرموش، ومكياج البشرة الموحد الناعم مع البلاش الزهري الخفيف على تفاحة الخدين، وأنهت مكياجها بالغلوس الوردي، ونسقت مع مكياجها تسريحة الشعر الويفي الأحمر مع الفرق الوسطي للغرة.

إيل فانينغ برسمة الأيلاينر الرفيع مع تسريحة الكعكة

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النجمة إيل فانينغ Elle Fanning تألقت على سجادة حفل Gotham Awards الحمراء بفستان أخضر طويل من دار ديور العالمي Dior، واختارت معه مكياجاً باهتاً خفيفاً برز جمالها الناعم، حيث طبقت ظلال العيون النيود مع خط الأيلاينر الرفيع المسحوب إلى خارج العين مع الماسكرا الخفيفة وأحمر الشفاه الترابي المات، كذلك اختارت تسريحة الكعكة المصقولة المنخفضة بالفرق الوسطي للغرة.

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ديمي مور بمكياج سموكي ناعم مع تسريحة الشعر المالس

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النجمة ديمي مور Demi Moore تألقت على سجادة حفل Gotham Awards بفستان بنفسجي نسقت معه مكياج سموكي ناعماً ارتكز على الظلال السموكي فوق جفن العين العلوي مع طبقات الماسكرا الكثيفة على الرموش ومكياج البشرة الموحد وغلوس الشفاه الطبيعي، كذلك اختارت تسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف مع الفرق الوسطي للغرة.