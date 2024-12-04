الأسباب المختلفة لتمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 4 ديسمبر 2024 07:54 صباحاً - عندما تتمزق الأغشية قبل الأسبوع 37 من الحمل، ولا يبدأ المخاض خلال ساعة بعد ذلك، تُعرف هذه الحالة باسم تمزق الأغشية المبكر، وهو يعد من المضاعفات التي قد تجعل الحامل عرضة للولادة المبكرة؛ لأنه بمجرد أن ينكسر الكيس السلوي، فإن أفضل خطوة علاجية هي تحفيز المخاض في أسرع وقت ممكن إذا كان آمناً وممكناً، وإليك وفقاً لموقع "هيلث" أعراض وأسباب تمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل، وكيف يمكن تشخيصه وعلاجه.

أسباب تمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل

تصاب الحامل بتمزق الأغشية المبكر بسبب عدوى المسالك البولية -الصورة من موقع AdobeStock

غالباً ما يكون تمزق الأغشية غير متوقع، وغالباً ما يكون من الصعب تحديد السبب ومع ذلك، هناك عدد من العوامل التي تجعل المرأة الحامل عرضة لتمزق الأغشية المبكر، بما في ذلك:

عدوى المسالك البولية (UTI).

تمزق الأغشية المبكر في حمل سابق.

الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو تسمم الحمل.

تلف غشاء الكيس السلوي (العدوى أو الالتهاب).

عنق الرحم التالف أو الضعيف (بسبب الصدمة الجسدية، أو بسبب العدوى).

التمدد المفرط للرحم والكيس السلوي (الانتفاخ)، يعد الحمل المتعدد، أو وجود كمية كبيرة جداً من السائل الأمنيوسي (استسقاء السلى) سببين شائعين للانتفاخ.

التهابات الكلى أو المثانة أو الرحم أو الأعضاء التناسلية.

انخفاض محتوى الكولاجين في أنسجة الكيس الأمنيوسي.

نزيف لأكثر من يوم.

طريقة نوم الجنين في الرحم.

ممارسة التمارين الرياضية الشاقة أو النشاط البدني الذي يشكل ضغطاً كبيراً على الجسم.

التدخين أو سوء التغذية أثناء الحمل (نقص النحاس أو الزنك أو فيتامين C).

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أعراض تمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل

من أعراض تمزق الأغشية المبكر، والتي تعد علامة على الولادة، هي تسرب السوائل والذي يمكن أن يقطر أو يتدفق بقوة كما هو الحال عند التبول.

كلما زاد حجم التمزق في الكيس الأمنيوسي، زاد خروج السائل الأمنيوسي وسيستمر هذا السائل في التدفق بمقدار 600-800 ملليلتر (حوالي 2-3 أكواب) من التمزق الأولي.

يبدو السائل الأمنيوسي دافئاً، وعديم اللون، ورائحته غير كريهة على عكس الإفرازات والتي تكون بيضاء حليبية ولها قوام يشبه المخاط.

عادة ما تعاني الأمهات من تمزق الأغشية المبكر عند الأسبوع 37 من الحمل أو أقل، وإذا تمزقت الأغشية لديك عندما يكون حملك صغيراً جداً، على سبيل المثال في منتصف الثلث الثاني من الحمل، توجهي فوراً إلى الطبيب للحصول على مزيد من العلاج.

مضاعفات تمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل

يمكن أن يسبب تمزق الأغشية المبكر مخاطر صحية مختلفة كما يلي.

عدوى الجنين

أكبر خطر لـتمزق الأغشية هو إصابة الجنين بالعدوى حيث يعمل الكيس السلوي والسائل على حماية ومنع إصابة الجنين في الرحم بالعدوى، وقد يجعل تلف الكيس السلوي الجنين عرضة للإصابة بالأمراض، سواء أثناء وجوده في الرحم أو عند ولادته، لذلك عندما يشتبه في أن الأغشية قد تمزقت قبل الأوان، سيقوم الطبيب بإجراء العديد من الفحوصات، ولتحديد ما إذا كان يجب اللجوء إلى الولادة المبكرة أم لا على الفور.

مشاكل في الرئة

تمزق الأغشية المبكر يسبب مضاعفات لرئة الطفل - الصورة من موقع AdobeStock

قبل الأسبوع 23 من الحمل، يحتاج الأطفال إلى السائل الأمنيوسي حتى تتطور رئاتهم بشكل طبيعي، ويمكن إعاقة نمو الرئة إذا تمزقت الأغشية في وقت مبكر جداً.

يمكن أيضاً أن يزيد تمزق الأغشية المبكر من خطر الإصابة باضطرابات الرئة لدى الأطفال، ومن بينها نقص تنسج الرئة، وهي حالة تجعل رئتي الطفل لا تعملان بشكل صحيح لأن خلايا الرئة والممرات الهوائية والأكياس الهوائية (الحويصلات الهوائية) لا تتطور بشكل صحيح؛ مما يعني أنه يجب أن يخضع الطفل للعلاج في وحدة العناية المركزة فور ولادته.

التعامل مع تمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل

عندما تشعرين بأعراض مرتبطة بتمزق الأغشية المبكر، استشيري طبيب أمراض النساء على الفور، والذي سيطبق الخطوات التالية وفقاً لحالتك:

إذا تمزق الكيس الأمنيوسي قبل أكثر من ثلاثة أسابيع من يوم الولادة، فقد يقوم الطبيب على الفور بتحفيز، أو إجراء عملية قيصرية حتى يتجنب الطفل خطر الإصابة بمزيد من العدوى.

وفي الوقت نفسه، إذا تمزق الكيس السلوي في غضون ثلاثة أسابيع قبل الولادة، يمكن للطبيب الانتظار حتى يحدث المخاض بشكل طبيعي.

في حالات معينة، قد يوصي الطبيب بإجراء عملية تحريضية للمخاض لتسريع عملية ولادة طفلك.

إذا كان من الممكن أن تتأخر ولادتك؛ يمكن للطبيب أن يصف المضادات الحيوية لمنع العدوى وأدوية الكورتيكوستيرويد للمساعدة في نضج رئتي الجنين.

الوقاية من تمزق الأغشية المبكر أثناء الحمل

تناول فيتامين سي

تناول فيتامين C يمكن أن يمنع تمزق الأغشية المبكر لدى النساء اللواتي لديهن تاريخ من هذه الحالة في حالات الحمل السابقة، فقد وجد الباحثون أن تناول فيتامين C بعد 20 أسبوعاً من الحمل يمكن أن يغير عملية التمثيل الغذائي للكولاجين؛ مما يقوي الأغشية التي يحيط بالجنين لدى النساء الحوامل.

تجنب التعرض للسجائر

بعض حالات تمزق الأغشية ليس لها سبب معروف ومع ذلك، لا ضرر من الحفاظ على الحمل من خلال اتباع نمط حياة صحي، ومن الأشياء التي يجب عليك تجنبها حتى يتم حماية حملك من المضاعفات هو دخان السجائر؛ لذلك تجنبي التدخين أو استنشاق دخان السجائر أثناء الحمل؛ لأن كليهما يمكن أن يضر صحة الجنين في الرحم، ويزيد من خطر تمزق الأغشية المبكر.

استشارة طبيبك

لا تنسي زيارة طبيبك النسائي بانتظام وفقاً لجدولك الزمني لفحص أي علامات تحذيرية في الأغشية والسائل الأمنيوسي.

إذا اشتبه الطبيب بوجود مشكلة في الكيس السلوي، فيمكنه التخطيط للعلاج، مثل وصف فيتامينات ما قبل الولادة للحفاظ على صحة الأم والجنين، واستشيري الطبيب أيضاً إذا كان لديك أسئلة أخرى حول هذه الحالة لمساعدتك في العثور على أفضل حل للمشكلة التي تعانين منها.

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* ملاحظة من «الخليج 365»: قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليكِ استشارة طبيب متخصص.