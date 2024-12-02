تألقي في اليوم الوطني الإماراتي بمكياج مميز من وحي مدونات الموضة الإماراتيات

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 11:59 صباحاً - تغنت مدونات الموضة والجمال في الإمارات عالم الموضة والجمال بإطلالات جمالية متفردة، تجمع بين الأصالة العربية واللمسات العصرية المواكبة للموضة، وهن يُعتبرن خير مثالٍ للمرأة في اليوم الوطني الإماراتي، لتستوحي منهن أساليب مكياج تليق بهذه المناسبة وتضمن لهن طلة مميزة في هذا اليوم الوطني العظيم، من المكياج الناعم الى المكياج القوي، يمكنك تحديد خياراتك وما يناسب شخصيتك ويتلاءم مع ملامحك.

ومن "الخليج 365" اخترنا لك مجموعة أساليب مكياج من وحي مدونات الموضة الإماراتيات لتتألقي على طريقتهن في عيد الاتحاد 2024.

مكياج مات خافت مع رسمة الأيلاينر العريض من ميثا محمد

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ميثا محمد واحدة من أشهر مدونات الموضة في الإمارات، وهي تتميز بملامحها الجذابة وإطلالاتها الراقية ذات اللمسات الشرقية المتجددة.

في عيد الاتحاد، يمكنك أن تتألقي على طريقتها بمكياج جذاب يبرز ملامحك بأسلوب عصري، بحيث تقومين بتظليل الجفن العلوية باستخدام ظل العين بدرجة النيود التي تتناعم مع لون بشرتك. ادمجي جيداً ظلال العيون من ثم مرري الأيلاينر على كامل الجفن العلوي واجعليها عريضاً ومسحوباً إلى الأعلى خارج العين. استخدمي الرموش المستعارة البارزة وطبقي أحمر الشفاه اللامع باللون النيود الوردي. استخدمي كريم أساس بتغطية خفيفة، ومرري القليل من الهايلايتر اللامع، مَن ثم استخدمي البلاش الوردي الخفيف على أعلى الخدين.

مكياج بني داكن مع رسمة الأيلاينر المزدوج من لطيفة الشامسي

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لطيفة الشامسي هي أيضاً واحدة من أشهر مدونات الموضة الإماراتيات، وهي دائماً ما تلفت الأنظار بإطلالاتها الجمالية المواكبة للموضة. فإذا كنت من محبات المكياج القوي المزين بالأيلاينر البارز، تلهمك لطيفة الشامسي إطلالة شرقية رائعة ترتكز على مكياج عيون بارز مات باللون البني، تستخدمين فيه ظل العين البني المات الغامق لتظليل كامل الجفن العلوي للعين، على أن تدمجيه جيداً للحصول على تغطية متناسقة للجفن، مَن ثم قومي بتحديد مدمع العين بالكحل الأسود وجعله مقوساً، بعدها ارسمي خط أيلاينر على منبت الجفن العلوي والسفلي، واجعليهما مسحوبين عند زاوية العين الخارجية. ضعي طبقات عدة من الماسكرا وضعي أحمر الشفاه النيود الكريمي. أما مكياج البشرة فاعتمديه خفيفاً وبلون موحد.

مكياج عيون ترابي مع أحمر الشفاه الأحمر من مريم إلياسي

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مريم إلياسي مدونة الموضة الإماراتية تتميز بعينيها اللوزيتين وشفاهها البارزة وبشرتها الحنطية، وهي دائماً ما تواكب صيحات المكياج المتجددة بألوانها المختلفة سواء الغليتر أو المات أو اللامعة. وفي اليوم الوطني الإماراتي تلهمك إطلالة أنثوية جذابة، تعتمدين فيها مكياج عيون ترابياً تستخدمين فيه الدرجات الترابية وتدمجينها بأسلوب ناعم فوق الجفن العلوي، أما الجفن السفلي فظلليه بأسلوب دخاني باللون البني الفاتح، ضعي طبقات عدة من الماسكرا، وطبقي أحمر الشفاه الأحمر الفاتح، واعتمدي مكياج بشرة ناعماً بدرجات برونزية متوهجة.

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مكياج بنفسجي ثقيل من الريم سيف

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تمتلك مدونة الموضة الريم سيف شعبية كبيرة اكتسبتها من النصائح الجمالية التي تقدمها للمرأة العربية، سواء تلك التي تتعلق بتطبيق المكياج أو العناية بالبشرة، إضافة الى أنها عرفت بإطلالاتها الأنثوية الجذابة، فهي تتقن اخيتاراتها وتنوع في اللوكات التي تعتمدها. ولمناسبة اليوم الوطني الإماراتي، لا تترددي في التألق على طريقتها من خلال اعتماد مكياج ثقيل بدرجات اللون البنفسجي، بحيث تقومين بتمرير ظل العين البنسفجي الفاتح على كامل الجفن العلوي ودمجه مَن ثم مع اللون البنفسجي الغامق، وتحديداً على الجفن المتحرك وزاوية العين الخارجية، من ثم حددي العين ومدمع العين بالكحل الأسود البارز، وضعي طبقات عدة من الماسكرا. حددي شفتيك بالكونتور البنفسجي الداكن وطبقي أحمر الشفاه البنفسجي الفاتح. ولإطلالة مشرقة، اعتمدي مكياج بشرة ناعماً مع لمسات ناعمة من البلاش الوردي.

بإمكانك أيضاً اعتماد أفكار جمالية لإطلالة شبابية متألقة في المناسبات.

مكياج نيود ناعم وشفاه زهرية من عائشه زهي

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عائشه زهي تُعد من أبرز مدونات الموضة والجمال في الإمارات، اكتسبت شهرة كبيرة من خلال تقديمها محتوى جمالياً متنوعاً، وهي تتميز بأناقتها العصرية، وتنوع أساليب مكياجها التي تتراوح بين المكياج اليومي العملي والمكياج القوي الذي يلائم المناسبات.

وفي عيد الاتحاد، تلهمك أفضل مكياج ناعم بلمسات مشرقة، تستخدمين فيه ظلال العيون النيود بلون قريب إلى لون بشرتك، بحيث تدمجينها على كامل الجفن العلوي، مرري الكحل البني داخل العين وضعي طبقات عدة من الماسكرا، أما أحمر الشفاه فطبقيه باللون الزهري الفاتح. ضعي طبقة رقيقة من كريم الأساس، ومرري البلاش الزهري على أعلى الخدين.