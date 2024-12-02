كيف علق حسن البلام وحبيب غلوم بعد سحب الجنسية الكويتية من نوال الكويتية وداود حسين؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - بعد تصدر خبر سحب الجنسية الكويتية من الفنانة نوال الكويتية والفنان داود حسين الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلام رسمياً بالصحف الكويتية عن ذلك، تفاعل عدد من الفنانين والفنانات، وكذلك الجمهور، مع الفنانين نوال وداود.

تعليق مؤثر من حبيب غلوم وحسن البلام

نشر الفنان الإماراتي الدكتور حبيب غلوم صورة للفنانين، وعلق وكتب: "نؤمن بأن لكل بلد دستوراً وقوانين وقراراً نحترمه ونقدِّره، ولكن يصعب علينا تصديق خبر كهذا لنجمين عزيزين من نجوم الفن الخليجي ممن خدموا الفن الكويتي وحافظوا على ثقافة بلد كبير في الفن والمعرفة. نتمنى على القيادة الحكيمة في بلد الإنسانية تقييم هاتين التجربتين الإبداعيتين؛ لما لهما من عطاء كبير في ثقافتنا الخليجية وقلوبنا المحبة للكويت وفنونها ومبدعيها".

كما نشر الفنان الكويتي حسن البلام صورة للفنانة نوال والفنان داود، وعلق وكتب: "إلى الفنانين الغاليين على قلوبنا داود حسين ونوال الكويتية، قدمتما للبلد الكثير في المحافل المحلية والعربية والعالمية باسم هذا البلد، وسوف تبقيان في نظرنا علمين من أعلام الوطن الذي خدمتماه، كلٌّ بمجاله، لكما مكانة في قلوبنا بوصفكما فنانين وإخواناً لنا مدى الحياة. هذا الخبر كسر قلوبنا. نحن فخورون بكما. أخوكما الصغير حسن البلام".

https://www.instagram.com/p/DDC17zcTCxn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDC17zcTCxn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DDC17zcTCxn/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

سحب الجنسية الكويتية من نوال الكويتية وداود حسين

View this post on Instagram A post shared by حسن البلام (@hasanalballam)

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت قررت سحب الجنسية الكويتية من 1,758 حالة، من بينها نوال الكويتية وداود حسين.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».