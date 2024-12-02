شكرا لقرائتكم خبر عن فرقة كوكب الشرق النسائية تقدم حفلاً غنائيًا في أوبرا دمنهور.. الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وإشراف فنى الدكتور عاطف إمام حفلاً غنائيًا على خشبة مسرح أوبرا دمنهور، يوم الخميس 5 ديسمبر في الساعة الثامنة مساء، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون.

يتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها عيون القلب أداء إيمان منصور ومن حبى فيكى يا جارى أداء لميس أمين، الصبر حدود أداء أسماء الدسوقى، أوقاتى بتحلو أداء مريم هانى، ليه ياقلبى أداء ملك هانى، وغيرها من الأغانى.





ومؤخرًا تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والدكتورة لمياء زايد رئيس دار الأوبرا المصرية، قدمت أكاديمية الفنون فرقة كوكب الشرق النسائية بقيادة الدكتور محمد عبد الستار وتحت إشراف الدكتورة غادة جبارة رئيس الاكاديمية والدكتور احمد يوسف عميد المعهد العالي للموسيقي العربية، وذلك فى حفل أقيم على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بمشاركة الدكتورة مها العربي بالعزف على آلة القانون .

وتضمن برنامج الحفل مجموعة من أغانى الزمن الجميل ومنها في يوم وليلة أداء مريم هانى، سألونى الناس أداء فاطمة مثنى، من حبى فيك ياجارى أداء لميس أمين، للصبر حدود أداء أسماء الجمل، والموسيقى أداء زينب عبد الله على الأورج .