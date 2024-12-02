الامارات | الشركات الألمانية غير جاهزة لاستخدام الذكاء الاصطناعي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهرت دراسة حديثة أن الشركات في ألمانيا غير جاهزة بالقدر الكافي لاستخدام الذكاء الاصطناعي.

ووفقاً لدراسة أجرتها شركة «سيسكو» لتطوير الشبكات، فإن ألمانيا متخلفة عن الركب مقارنة بدول أخرى في أوروبا.

وبحسب الدراسة، فإن 6% فقط من الشركات التي شملها الاستطلاع في ألمانيا جاهزة على أفضل نحو للتعامل مع الذكاء الاصطناعي، بتراجع قدره نقطة مئوية واحدة عما كانت عليه قبل عام، وأشارت 29% من الشركات إلى أنها مستعدة على الأقل بشكل جيد.

وقال عضو الإدارة التنفيذية في فرع شركة سيسكو بألمانيا، كريستيان كورف، إن مستوى ألمانيا في أوروبا الآن متوسط، وأضاف: «بقية العالم يتفوق علينا.. هذا مثير للقلق».

وأشار كورف إلى أن ألمانيا تحتل المركز السادس في أوروبا، خلف بريطانيا وإيطاليا وإسبانيا وسويسرا وهولندا.