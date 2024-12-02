الامارات | كل عام واتحاد إماراتنا بخير

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يمثّل الاحتفال بعيد الاتحاد فرحة إماراتية تغمر كل بيت إماراتي في الثاني من ديسمبر كل عام.

واليوم، في عيد الاتحاد الـ53، تحتفل أجيال من الإماراتيين، من الجد إلى الحفيد، باليوم الذي كرَّس المجد والفخار في وحدةٍ وتعاضدٍ لم يشهد لهما العالم مثيلاً.

في كل بيت أغنية للاتحاد، وفوق كل بيت علم الاتحاد، وفي الشوارع يبتهج المواطنون مع المقيمين في فرحةٍ فريدةٍ بهذه الدولة الفتيّة التي راكمت النجاحات والإنجازات حتى غدت الإقامة فيها أو حتى زيارتها حلم أكثر الناس في العالم.

إنها «الإمارات العربية المتحدة» التي لم تكتفِ بشقّ طريقٍ للوحدة والاتحاد بين الإمارات السبع على الأرض، بل شقَّت طريقاً لمواطنيها إلى «المريخ» وسط انبهار العالم كلّه.

فكل عام واتحاد إماراتنا بخير.