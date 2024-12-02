الامارات | «غوغل شات» تطلق خدمة المحادثات المرئية والمسموعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت خدمة المحادثة «غوغل شات» خاصية الاجتماعات الصوتية الفورية، التي تتيح للمستخدم القيام بمحادثات مرئية أو مسموعة أثناء المحادثة.

وأشار موقع «تك كرانش»، المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، إلى أن «غوغل» لم تقدم اسماً للخاصية الجديدة، واكتفت بإطلاق اسم «هودلز» ومعناه «التجمعات».

ويمكن للمستخدم أثناء استخدام «غوغل شات»، أن يبدأ المحادثة المسموعة أو المرئية بسرعة من خلال النقر على القائمة التي تظهر أسفل رمز الاتصال، ثم يختار «ستارت ذا هودل» (ابدأ التجمع).

وفي هذه الحالة ستبدأ بشكل افتراضي المحادثة صوتياً، لكن يمكن للمستخدم تشغيل خاصية الفيديو أو مشاركة الشاشات كما يحدث في خدمة «غوغل ميت».

يذكر أن «غوغل» أعلنت الخاصية الجديدة العام الماضي، وستكون متاحة للمستخدمين خلال الأسابيع المقبلة.