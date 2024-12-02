الامارات | بريطانيون شباب يقضون 6 ساعات يومياً على «إنستغرام» و«تيك توك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أظهر تقرير رسمي صادر عن هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في بريطانيا «أوف كوم»، أن الشخص البالغ في بريطانيا يقضي في المتوسط أربع ساعات و20 دقيقة يومياً على الإنترنت، باستخدام الهاتف الذكي أو الكمبيوتر اللوحي أو الكمبيوتر الشخصي.

وأشار التقرير إلى أن المستخدمين، في سن 18 إلى 24 عاماً، المرتبطين بمنصتَي التواصل الاجتماعي «تيك توك» و«إنستغرام»، يقضون ست ساعات ودقيقة واحدة يومياً على الإنترنت، بزيادة قدرها 1.5 ساعة عن المتوسط في العام الماضي، وبحسب التقرير السنوي الصادر تحت عنوان «الأمة على الإنترنت»، ويدرس عادات استخدام الأجهزة الرقمية في البلاد، زادت فترة استخدام الإنترنت خلال العام الحالي كثيراً مقارنة بالعام الماضي، فيما أشار التقرير إلى أن النساء يستخدمن الإنترنت أكثر من الرجال بـ33 دقيقة يومياً.