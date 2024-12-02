تكنولوجيا: تسريب يكشف إطلاق iQoo Neo 10R قريبًا في الهند

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - عندما كشفت iQoo عن سلسلة iQoo Neo 10 في الصين قبل أيام قليلة، توقع الكثيرون أن يتم إطلاق أحد الطرازات عالميًا. الآن، أكد تسريب جديد أن iQoo ستطرح بالفعل هاتفًا ذكيًا جديدًا من سلسلة Neo 10 خارج الصين.

ومع ذلك، يشير اسم الهاتف إلى احتمالين: إما أن يكون إعادة تسمية لأحد الطرازات الحالية أو جهازًا مختلفًا تمامًا.

ووفقًا لمنشور على منصة X بواسطة المُسرّب Abhishek Yadav (@yabhishekhd)، تستعد iQoo لإطلاق هاتف ذكي جديد يُدعى iQoo Neo 10R في الهند.

سيأتي الهاتف بثلاثة تكوينات: الطراز الأساسي سيحتوي على 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، بينما سيضم الطراز الثاني 8 جيجابايت من الذاكرة و256 جيجابايت من التخزين. أما الطراز الأعلى، فسيأتي بـ12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و256 جيجابايت من التخزين.

هذه هي المرة الأولى التي تضيف فيها سلسلة Neo طرازًا يحمل الحرف “R”، لكن لا توجد حتى الآن تفاصيل كافية لتحديد ما إذا كان هذا الهاتف إصدارًا جديدًا تمامًا من iQoo Neo 10 أو Neo 10 Pro، أو مجرد نسخة معدلة للسوق الهندية.

ومن الجدير بالذكر أن iQoo لديها تاريخ في إعادة تسمية الهواتف للأسواق المختلفة، مثلما أطلقت iQoo Neo 9 في الصين تحت اسم iQoo Neo 9 Pro في الهند، حيث يتوفر على Amazon India بسعر 35,999 روبية هندية.

من جهة أخرى، من الممكن أيضًا أن يكون iQoo Neo 10R جهازًا مختلفًا كليًا عن الطرازين اللذين تم الإعلان عنهما في الصين. ومن المتوقع أن تتضح المزيد من التفاصيل مع اقتراب موعد الإطلاق.

حتى الآن، لم تعلن iQoo عن موعد إطلاق محدد للهاتف في الهند، كما لم تُصدر أي إعلانات تشويقية تشير إلى قرب الكشف عنه. ومع ذلك، من غير المرجح أن يتم الإعلان عن iQoo Neo 10R في 3 ديسمبر، حيث يُتوقع أن يتم الكشف خلال هذا الموعد عن سلسلة iQoo 13.

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