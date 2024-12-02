تكنولوجيا: Tesla تطلق FSD V13.2: أتمتة مواقف السيارات والمنعطفات ثلاثية النقاط لسيارات HW4

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت شركة تسلا عن أحدث إصدار من نظام القيادة الذاتية FSD V13، الذي لا يزال تحت الإشراف، بعد بضعة أشهر فقط من إطلاق V12.5.

وعد فريق الذكاء الاصطناعي في الشركة في وقت سابق بإطلاق FSD V13 خلال أكتوبر، متزامنًا مع عرض Robotaxi. وبالفعل، استُخدمت سيارات Cybercabs في هذا الحدث لتشغيل FSD V13. ورغم ذلك، حدث الإطلاق العام مؤخرًا، حيث أصدرت Tesla قائمة شاملة بملاحظات الإصدار للنسخة FSD 13.2.

أبرز هذه التحديثات تضمنت استجابة أسرع بمقدار الضعف، وتجنب الاصطدام بفضل نموذج ذكاء اصطناعي أكبر بثلاثة أضعاف تم تدريبه على أجهزة حواسب أسرع بخمس مرات.

أظهرت إحصائيات الأداء تحسنًا كبيرًا، مثل زيادة الأميال المقطوعة بين التدخلات بنسبة 5x-6x. بالنسبة للسائق، تضمنت المزايا العملية إمكانية بدء القيادة باستخدام FSD مباشرة من وضع التوقف (Park) بلمسة زر واحدة. كما أُضيفت ملفات تعريف قيادة جديدة تتيح تجربة أكثر سلاسة سواء في المدن أو على الطرق السريعة.

وصرّح Yun-Ta Tsai، أحد قادة تسلا، بأن إطلاق FSD V13 تطلب جهدًا غير مسبوق:

“قمنا بإعادة هيكلة النظام بالكامل لتبسيط المسار بشكل كبير – من معالجة الفوتونات إلى التحكم – مع دمج المزيد من الوظائف في إطار عمل موحد. يُعد هذا التحديث واحدًا من أكبر عمليات إعادة البناء التي أجريناها منذ أربع سنوات عندما بدأنا العمل على تقنيات معالجة الفوتونات.”

ورغم تلك التطورات التقنية، برزت بعض الميزات الجديدة في FSD V13.2 كأبرز التحسينات العملية، مثل القدرة على تنفيذ المنعطفات ثلاثية النقاط والركن الذاتي. يمكن لسيارات Tesla الآن الرجوع من مواقع التوقف، أو التوقف تلقائيًا في أماكن مثل الممرات أو المرائب، بفضل التحديث الأخير. أضافت Tesla تحسينات على رؤية الكاميرا وتنظيفها، مع خطط لمعالجة كتل عرض الكاميرا بشكل أفضل في التحديثات القادمة.

كذلك، حسّن النظام قدرته على اكتشاف طرق بديلة حول إغلاق الطرق، مع معالجة بيانات الخريطة والتنقل بفعالية أكبر. ونجحت Tesla في تقليل الإزعاجات السابقة مثل الكبح غير الضروري والقيادة المفرطة الحذر، خاصة في مواقف السيارات.

للأسف، تقتصر ميزات FSD V13.2 على سيارات Tesla المزودة بأحدث الأجهزة والكاميرات (HW4 أو AI4)، بينما تعمل غالبية السيارات على الجيل السابق HW3. وأشار إيلون ماسك إلى أن Tesla قد تُقدم ترقيات مجانية إلى HW4 إذا عجزت الأجهزة القديمة عن تشغيل تحديث FSD المستقبلي.

مع تولي ماسك مسؤوليات إضافية في تنظيم الكفاءة الحكومية في DOGE، من المتوقع أن تُسرّع Tesla عملية نشر FSD غير الخاضع للرقابة. سيظهر قريبًا ما إذا كان يتعين على الشركة توفير ترقيات الأجهزة اللازمة لدعم هذا التطوير.

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