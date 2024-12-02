تكنولوجيا: شاشة MSI 322URX: تجربة ألعاب مذهلة مع OLED، تردد 240 هرتز ومنفذ DisplayPort بسرعة 80 جيجابت/ثانية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تعد MSI من أكثر الشركات شهرة في تصنيع الشاشات، وقد طرحت مؤخرًا طراز MPG 322URX، الذي يستهدف بوضوح عشاق ألعاب الفيديو. ومع ذلك، لا تتوفر حتى الآن معلومات رسمية عن السعر أو موعد التوفر، حيث يظهر هذا الطراز حاليًا فقط على الموقع الصيني للشركة في صفحة المنتج.

أعلنت MSI عن دعم الشاشة لمنفذ DisplayPort 2.1 UHBR20، الذي يتيح معدل نقل بيانات يصل إلى 80 جيجابت/ثانية، لكن الشركة لم توضح أي فوائد عملية لهذا الدعم. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للشاشة استقبال إشارات الصور عبر منفذي HDMI 2.1 أو منفذ USB-C، حيث يوفر الأخير إمكانية إخراج طاقة تصل إلى 98 واط إلى الجهاز المتصل.

كما يتضمن التصميم محور USB يحتوي على منفذي USB 3.2 A، بالإضافة إلى منفذ USB-B لربط الأجهزة التي لا تدعم USB-C.

تأتي الشاشة بلوحة QD OLED بحجم 31.5 بوصة ودقة 3840 × 2160، مع أقصى سطوع يصل إلى 1000 نتس/م² عند إضاءة 3% فقط من الشاشة (APL)، بينما يبلغ السطوع النموذجي 250 نتس/م².

ويدعم معدل التحديث العالي 240 هرتز عبر منفذ HDMI 2.1، مع وقت استجابة يبلغ 0.03 مللي ثانية من الرمادي إلى الرمادي، كما أعلنت الشركة. وتتميز الشاشة بمرونة في الاستخدام، حيث يمكن إمالتها وتدويرها وتعديل ارتفاعها.

لأولئك الذين لا يرغبون في الانتظار، يُعتبر الطراز السابق، MSI MPG321UR، خيارًا ممتازًا بفضل أدائه القوي.

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