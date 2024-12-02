خالد المظفر يعلن عن عروض جديدة لمسرحية الأول من نوعه

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - بطريقته الخاصة أعلن الفنان خالد المظفر عن عروض جديدة لمسرحيته "الأول من نوعه" بمجمع سوق شرق بالكويت، حيث نشر عدداً من الصور جمعته مع ابنه عبدالله، كانت من عروض قدمها سابقاً للمسرحية، وعلق وكتب: "الفنّ المسرحي مختلف كلياً عن فنّ الشاشة الصغيرة والكبيرة، ولا يستطيع التمثيل على المسرح إلا الممثل الحقيقي، مسرحية الأول من نوعه الأسبوع القادم الخميس والجمعة ناطرينكم بكل حب وصدق".

مسرحية "الأول من نوعه"

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كان أول عرض لهذه المسرحية بدولة الكويت خلال عيدي الفطر والأضحى، على مسرح سوق شرق، والمسرحية من إﺧﺮاﺝ وﺗﺄليف عبدالعزيز صفر، ومن بطولة الفنان خالد المظفر، عبدالله بهمن، إيمان فيصل، محمد صفر، أريج العطار، أحمدالمظفر، وخالد العجيرب.

وقُدمت عروض جديدة للمسرحية في الكويت وسبقها عرض بالرياض على مسرح بكر الشدي في البوليفارد سيتي، وأيضاً سلطنة عمان وقطر والإمارات العربية المتحدة.

آخر أعمال خالد المظفر الدرامية

أما آخر أعمال الفنانالدرامية فهي الموسم الرمضاني 2024، حيث شارك بعملين، الأول مسلسل "ورثة بن عاقول" بمشاركة نجوم قروب البلام، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ عيسى ذياب، وﺗﺄﻟﻴﻒ مريم نصير، وبطولة: الفنان حسن البلام، عبدالرحمن العقل، سماح، حصة النبهان، فهد البناي، عبدالعزيز النصار، وخالد المظفر.

أما المسلسل الثاني فهو "عائلة أكرم عزالدين"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ محمد عادل البلوشي، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ عبدالعزيز صفر، وبطولة: الفنان محمد جابر، خالد المظفر، عبدالله الخضر، نوف السلطان، بيبي عبد المحسن، وأحمد المظفر.

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