دانا الحلاني بأحدث ظهور مع خطيبها آلان سعد في القرية العالمية

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 01:27 مساءً - نشرت الشيف والمؤثرة على السوشيال ميديا دانا الحلاني ابنة الفنان عاصي الحلاني فيديو يجمعها مع خطيبها آلان سعد على حسابها على التيك توك، على وقع أغنية الفنان راشد الماجد "دبي كوكب آخر أثناء زيارتهما القرية العالمية في دبي، بالتزامن مع الاحتفالات بعيد الاتحاد الـ53 ".

دانا الحلاني وخطيبها آلان سعد يمضيان وقتاً ممتعاً في القرية العالمية





بدت دانا الحلاني وخطيبها آلان سعد يمضيان وقتاً ممتعاً وهما يتجولان في أرجاء القرية العالمية في دبي التي تعتبر من أهم الوجهات الثقافية والترفيهية في العالم حيث يأتي الزوار للتعرف إلى ثقافات الدول المشاركة. وأظهر الفيديو الذي نشرته دانا الحلاني على حسابها على تيك توك لقطات منوعة من أجواء القرية العالمية مع العروض الترفيهية والفنية التراثية التي كانت تقدم من خلال فرقة استعراضية. وزارت دانا الحلاني برفقة خطيبها آلان سعد أكثر من جناح في القرية العالمية، ومنها واحد مخصص للحرف اليدوية وآخر لتذوق الأطعمة وغيرها من الأجنحة الترفيهية التي تجولا بها.

@danahallani #globalvillage ♬ Dubai Kawkab Aakhar - Rashed Al Majid

صورة رومانسية تجمع دانا الحلاني وخطيبها آلان سعد



وعبر ستوري حسابها على إنستغرام، نشرت دانا الحلاني صورة رومانسية مع خطيبها آلان سعد داخل السيارة حيث بدت إطلالتها ناعمة بفستان باللون الأزرق وماكياج وتسريحة بسيطين ووضعت إيموجي القلب الأزرق انسجاماً مع لون فستانها. على صعيد آخر، كانت دانا الحلاني احتفلت مؤخراً بيوم ميلاد خطيبها آلان سعد حيث نشرت صورة تجمعهما وهي تحتضنه وعلقت عليها برومانسية "الاحتفال بالشخص الذي يجعل قلبي يبتسم كل يوم".

دانا الحلاني وخطيبها آلان سعد- الصورة من ستوري حسابها على إنستغرام

دانا الحلاني لـ"الخليج 365": خطيبي آلان يدعمني جداً

وكانت دانا الحلاني نشرت في يونيو الفائت على حسابها على إنستغرام صوراً من حفل خطوبتها الرسمية من الشاب آلان سعد وسط الأهل والأصدقاء في لبنان، وذلك بعد شهر تقريباً من نشرها فيديو لخطوبتها التي تمت أمام البحر على أحد شواطىء إسبانيا حيث شاركت دانا الحلاني متابعيها حينها صوراً وفيديو أثناء عرض آلان سعد الزواج عليها. وظهرت دانا الحلاني حينها في الفيديو بينما كان آلان سعد يجثو على ركبته مقدماً خاتم الخطوبة لدانا التي بدت حينها سعيدة ومتفاجئة وعلقت على الفيديو قائلة: "نبدأ اليوم وللأبد."

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وفي حوار سابق مع "الخليج 365" تحدثت دانا الحلاني عن خطيبها آلان سعد الذي يعمل بمجال الاستثمار المالي والبورصة في قبرص قائلة:" آلان شخص قلبه طيب، عفوي وقريب للقلب ويحب تقديم الدعم للآخرين. ويدعمني جداً. وهو يعمل جداً على نفسه. وأنا أحب توفر هذه الصفة جداً بالشاب. هو طموح ويركض خلف أحلامه وطموحاته. ولدينا الكثير من الأمور المتشابهة والمشتركة سوياً ونتفق كثيراً ونتسلى مع بعض كثيراً." وعن اختيار آلان سعد ليكون خطيبها أضافت دانا الحلاني "أنا لم أختره عمداً دون سواه، ولكن أنا أؤمن أن لكل شخص في الحياة نصيبه. آلان وأنا نشبه بعضنا جداً. ولدينا نفس طريقة التفكير".

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