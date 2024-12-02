احصلي على رموش طويلة وكثيفة بزيت الخروع.. إليك أفضل الوصفات المجرّبة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 ديسمبر 2024 10:19 صباحاً - هل تعلمين أن زيت الخروع يعتبر واحداً من أفضل الزيوت الطبيعية لتكثيف وتطويل الرموش؛ نظراً لغناه بأحماض دهنية أساسية مثل حمض الريسينوليك، الذي يعمل على تعزيز الدورة الدموية وتحفيز بصيلات الشعر للنمو؟! إلى جانب فيتامين "ج" E، الذي يغذي جذور الشعر، ما يساعد على تحسين كثافة الرموش بشكل ملحوظ. ولا تقتصر فوائد زيت الخروع على تكثيف وتطويل الرموش فحسب، بل بفضل خصائصه المرطبة، يُعتبر زيت الخروع مثالياً للتقليل من تكسر الشعر؛ بفضل تغليفه للشعرة وحمايتها من العوامل الخارجية.

تابعي مع "الخليج 365" وتعرفي إلى المزيد عن زيت الخروع لتكثيف وتطويل الرموش بسرعة، وطرق استخدامه بخلطات طبيعية، للحصول على النتائج المرجوة في غضون أسبوعين فقط.

زيت الخروع في سطور

زيت الخروع

زيت الخروع هو زيت طبيعي، يُستخرج من بذور نبات الخروع وبالإنكليزية Ricinus communis، يُعرف بخصائصه العلاجية والتجميلية الفريدة، ويتميز بقوامه السميك ولونه الأصفر الفاتح. ويعتبر من أقدم الزيوت الطبيعية المستخدمة في الطب التقليدي ومستحضرات التجميل؛ لخصائصه المضادة للبكتيريا والالتهابات، وغناه بالفيتامينات والأحماض الدهنية.

طرق استخدام زيت الخروع لتكثيف وتطويل الرموش

إليكِ أفضل الطرق لاستخدام زيت الخروع لتكثيف الرموش وتطويلها بخطوات بسيطة وآمنة، تمنحك الجمال الطبيعي الذي تبحثين عنه، بعيداً عن استخدام الماسكرا وغيرها من المنتجات التجميلية باهظة الثمن. لضمان الحصول على نتائج مُرضية؛ يُفضّل استخدام زيت الخروع العضوي البارد.

باستخدام فرشاة ماسكرا نظيفة، ضعي كمية صغيرة من زيت الخروع العضوي على رموشك قبل النوم.

ابدئي من الجذور وصولاً إلى الأطراف بحذر لتجنب دخول الزيت إلى العين.

اغسلي عينيكِ بالماء الفاتر صباحاً.

كرري هذه الطريقة يومياً لمدة أسبوعين، وستلاحظين زيادة في طول وكثافة رموشك.

زيت الخروع مع جل الألوفيرا

اخلطي ملعقة صغيرة من زيت الخروع، مع ملعقة كبيرة من جل الألوفيرا (تساعد على ترطيب الرموش ومنحها اللمعان الطبيعي)، للحصول على مزيج متجانس.

اغمسي فرشاة ماسكرا نظيفة بالمزيج، ومرريها على رموشك قبل النوم.

في اليوم التالي، اشطفيه بالماء.

طبقي هذه الطريقة يومياً، لمدة أسبوعين، وستحصلين على رموش كثيفة وطويلة.

زيت الخروع مع زيت جوز الهند

امزجي كمية مماثلة من زيت الخروع العضوي مع زيت جوز الهند (يساعد على تغذية بصيلات الشعر ومدها بالترطيب اللازم)، للحصول على خليط متجانس.

باستخدام قطعة قطن أو فرشاة ماسكرا نظيفة، مرري الخليط على رموشك قبل النوم. واشطفيه صباحاً بالماء الفاتر.

كرري هذه الطريقة يومياً لمدة أسبوعين وستحصلين على النتائج المُرضية.

نصيحة مهمة: اختبري حساسية الجلد قبل الاستخدام لتجنب أي تحسس، وتأكدي من نظافة الرموش وخلوها من أي مكياج قبل التطبيق.

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تحضير زيت الخروع في المنزل بـ 4 خطوات فقط

زيت الخروع بات خياراً مثالياً لعشاق العناية الطبيعية. وبينما يمكن العثور عليه بسهولة في الأسواق، فإن تحضيره منزلياً يمنحك فرصة للحصول على زيت نقي خالٍ من أي إضافات كيميائية. عملية التحضير ليست مجرد خطوة نحو التجميل الطبيعي، بل هي تجربة ممتعة. من خلال بضع خطوات دقيقة وبذور الخروع الطازجة، يمكنك الحصول على زيت عالي الجودة لتطويل وتكثيف رموشك. إليكِ طريقة تحضيره بخطوات سهلة:

جفّفي بذور الخروع تحت أشعة الشمس لعدة أيام. في قدر على النار، حمصي البذور لاستخراج الزيت بسهولة. اطحني البذور لتكوين عجينة. استخلاص الزيت بالضغط البارد باستخدام آلات خاصة لاستخلاص الزيت من دون تعريضه للحرارة، للحفاظ على جودته، أو الضغط الساخن من خلال تسخين العجينة، لاستخلاص كمية أكبر من الزيت.

ملاحظة من "الخليج 365": قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج، عليك استشارة طبيب مختص.