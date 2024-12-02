الخارجية الصينية: نؤكد دعم النظام السوري في جهوده للحفاظ على الاستقرار

اكد الناطق باسم الخارجية الصينية لين جيان "دعم الصين لنظام الرئيس السوري بشار لأسد في جهوده للحفاظ على الأمن القومي والاستقرار". واشار في نؤنمر صحافي الى أن "الصين على اعتبارها دولة صديقة لسوريا مستعدة للمساهمة بشكل إيجابي لمنع تدهور الوضع"، بعدما فقد نظام الأسد السبت السيطرة على حلب، ثاني كبرى المدن السورية.

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