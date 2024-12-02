اعلنت نقابة المحررين في بيان ان "المجلس المنتخب لنقابة محرري الصحافة اللبنانية عقد اجتماعاً بتاريخ الاثنين في 2/12/2024 برئاسة اكبر الاعضاء سناً جوزف القصيفي وبحضور المستشار القانوني للنقابة لانتخاب هيئة مكتب المجلس وتوزيع المهام بين الاعضاء سنداً للنظام الداخلي للنقابة/ وبعد الوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح شهداء الصحافة الذين ارتقوا نتيجة العدوان الاسرائيلي، جرت عملية انتخاب هيئة المكتب بالاقتراع السري، وجاءت النتائج على النحو الآتي: جوزيف القصيفي: نقيباً للمحررين صلاح تقي الدين وغسان ريفي نائبين للنقيب جورج شاهين أميناً للسر علي يوسف أميناً للصندوق واصف عواضة مديراً للعلاقات العامة والاعلام نافذ قواص ممثلاً للنقابة لدى الدوائر الرسمية جورج بكاسيني، سكارليت حداد، يمنى الشكر غريب، هنادي السمرا ووليد عبود اعضاء. كما انتخب المجلس اعضاء المجلس التأديبي الزملاء: صلاح تقي الدين رئيساً ووليد عبود وهنادي السمرا عضوين.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس المنتخب لنقابة محرري الصحافة اللبنانية انتخب جوزيف القصيفي نقيبا للمحررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.