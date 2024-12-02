حمية من معبر العريضة: المعبر بات سالكا وبإمكان اللبنانيين في سوريا العودة

أكد وزير الاشغال في حكومة تصريف الاعمال، علي حمية، في تصريح له من معبر العريضة، أن "المعبر بات سالكا وبإمكان اللبنانيين في سوريا العودة الى لبنان".
وشدد حمية، على "اننا لسنا في هدنة بل اتفاق لوقف اطلاق نار وهذا الموضوع قيد المتابعة من قبل رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة"، لافتا الى ان "الجيش اللبناني يقوم بواجبه على كامل الارض اللبنانية".
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