الدفاع السوري: الطيران السوري- الروسي يوجه ضربات على تجمعات الإرهابيين بأطراف السفيرة

أعلنت ​وزارة الدفاع السورية​ في بيان، أنّ "الطّيران الحربي السّوري- الرّوسي المشترك يوجّه ضربات متتالية على تجمّعات الإرهابيّين ومحاور تحرّكهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشّرقي، موقعًا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، إضافةً إلى تدمير عدّة عربات وآليّات كانت بحوزتهم".

وكانت قد أفادت الوزارة أمس، بأنّ "الطّيران الحربي السّوري الرّوسي المشترك استهدف مساءً بضربة جوّيّة، تجمّعًا لقادة التّنظيمات الإرهابيّة ومجموعات كبيرة من عناصرها، بالقرب من ملعب الحمدانية بمحافظة حلب، ما أدّى إلى مقتل العشرات من الإرهابّيين ومتزعّميهم وإيقاع إصابات كبيرة في صفوفهم".