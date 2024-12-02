أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان، أنّ "الطّيران الحربي السّوري- الرّوسي المشترك يوجّه ضربات متتالية على تجمّعات الإرهابيّين ومحاور تحرّكهم على أطراف بلدة السفيرة في ريف حلب الشّرقي، موقعًا عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم، إضافةً إلى تدمير عدّة عربات وآليّات كانت بحوزتهم".
وكانت قد أفادت الوزارة أمس، بأنّ "الطّيران الحربي السّوري الرّوسي المشترك استهدف مساءً بضربة جوّيّة، تجمّعًا لقادة التّنظيمات الإرهابيّة ومجموعات كبيرة من عناصرها، بالقرب من ملعب الحمدانية بمحافظة حلب، ما أدّى إلى مقتل العشرات من الإرهابّيين ومتزعّميهم وإيقاع إصابات كبيرة في صفوفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع السوري: الطيران السوري- الروسي يوجه ضربات على تجمعات الإرهابيين بأطراف السفيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.