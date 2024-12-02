يديعوت أحرونوت: الشاباك أوصى بنقل جلسة إدلاء نتانياهو بشهادته من المحكمة المركزية بالقدس إلى تل أبيب

افادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بأن جهاز الشاباك أوصى بنقل جلسة إدلاء رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بشهادته من المحكمة المركزية بالقدس إلى تل أبيب. واكدت القناة الـ 12 أن "التوصية بنقل جلسة إدلاء نتانياهو بشهادته من القدس جاءت بناء على معلومات سرية للغاية".

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